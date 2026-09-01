Вице-премьер Лаоса прибыл в Беларусь для укрепления экономического сотрудничества

В Беларуси работает представительная делегация во главе с вице-премьером азиатской республики. Деловая программа рассчитана на 5 дней.

Упор сделан прежде всего на экономику. Дружеские отношения лидеров стран - хороший фундамент для старта новых кооперационных проектов. 1 сентября об этом говорили на встрече в Доме правительства. По итогам визита планируется подписание кредитных соглашений о финансировании белорусских поставок в Лаос.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом, Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов".

Сантипхаб Фомвихан, заместитель премьер-министра, министр финансов Лаоса:

"От имени правительства Лаоса выражаю благодарность за возможность посетить Беларусь. Наш визит имеет важнейшее значение для укрепления двустороннего сотрудничества. В основе наших отношений - полное взаимопонимание на всех уровнях. Особенно нужно отметить успехи последних лет. И это, конечно, заслуга наших лидеров. Безвиз, создание Общества дружбы - все это делает наши народы еще ближе. Теперь дело за экономикой. Надеемся, бизнес активно подключится".

Лаос для Беларуси является важной точкой опоры в Юго-Восточной Азии. Республика активно развивает национальную экономику, для наших производителей здесь много возможностей в разных сферах. Кроме того, Лаос также рассматривается как ворота на рынки Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и Мьянмы.