Визит госсекретаря США в Минск откладывается из-за ситуации в Ираке

Визит госсекретаря США в Минск на время откладывается. Он был запланирован на 4 января. Информацию подтвердил белорусский МИД. Причина вызвана необходимостью пребывания Майка Помпео в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, отмечают в Госдепе.





Напряженной остается ситуация у посольства США в Багдаде

Там в канун Нового года начались беспорядки возле американского посольства из-за авиаудара ВВС США по объектам «Хезболлы». Сотни людей окружили здание и принялись забрасывать прилегающую территорию бутылками с зажигательной смесью. Правоохранители применили слезоточивый газ в попытках разогнать демонстрантов. Работа дипмиссии приостановлена. Обстановка вокруг посольства США в Багдаде все еще напряженная: протестующие не спешат расходиться.

М. Помпео: посольство США в Ираке под наблюдением

Майкл Помпео, госсекретарь США:

"Посольство США в Ираке сейчас под наблюдением. Для охраны территории дополнительно размещены около сотни морских пехотинцев. Дипмиссия в безопасности. Речи об эвакуации дипломатов не идет. Это серьезная ситуация. Мы отслеживаем ее и сделаем все необходимое в том числе для того, чтобы правительство Ирака осознавало, что оно также несет ответственность за обеспечение безопасности наших объектов".

В начале января госсекретарь США намеревался посетить с рабочим визитом также Украину, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Однако турне пришлось отменить.

Новые даты зарубежных поездок определят позже