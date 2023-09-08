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Визит президента Экваториальной Гвинеи завершен, но тесное взаимодействие начинается
100 миллионов долларов к 2030 году и проекты в разных сферах экономики. Такой ориентир ставят себе Беларусь и Экваториальная Гвинея. Сегодня завершился первый официальный визит лидера этой страны.
Завершился официальный визит президента Экваториальной Гвинеи в Беларусь.
Проводить высокого гостя в аэропорт Александр Лукашенко приехал лично. Это подчеркивает статусность и перспективы сотрудничества. Главы государств тепло пообщались. Экваториальная Гвинея - еще одна точка на континенте, где мы готовы сотрудничать теснее в самых разных направлениях. И африканский лидер заверил, что по горячим следам будут выполнены все договоренности.
Беларусь - Экваториальная Гвинея: перспективы торговли и кооперации
Этот день, как и накануне, был насыщенным. Состоялись деловые встречи с акцентом на расширение сотрудничества. Экваториальная Гвинея - небольшая страна в Западной Африке, но считается одной из самых богатых на континенте. Зарабатывает в основном на черном золоте. Страна - импортер, в том числе и продуктов питания. Делегация знакомилась с белорусской промышленностью и переработкой. Развития в их стране требуют многие отрасли. И помимо поставок готовой продукции гостям интересны и белорусские технологии.
Наши белорусские технологии признаны во всем мире, они котируются очень высоко, особенно если речь идет о продуктах питания. Туда можем поставлять сухое молоко, это сухое молоко перерабатывать на этом континенте и реализовывать не только в Экваториальной Гвинее, но и за пределами ее.
Беларусь - это страна с высоким уровнем производства. Увиденное здесь - очень позитивный опыт для нас. Нашей стране есть, чему поучиться в Беларуси, что взять для реализации в своей стране.
Беларусь и Экваториальная Гвинея подписали ряд международных документов
Накануне стороны подтвердили решимость развивать промышленную кооперацию между странами. (Опыт смогут взять на вооружение и другие африканские государства). В числе предложений, озвученных высоким гостем, к примеру, совместное участие в торговых альянсах с возможностью выхода на обширные рынки стран Африканского континента. Подписан ряд двусторонних документов с прицелом на проекты в экономике, торговле, АПК, науке и технике, здравоохранении и культуре.
"Работая в рамках Евразийского экономического союза, совместно с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза предлагаем вашей стране доступ к уникальным технологиям, товарам и услугам", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь три десятилетия живет под давлением Запада и категорически не приемлет любые попытки давления. "Белорусы не только не страдают колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Минск выступает за справедливый, многополярный мир, мы идем в Африку как друзья. Наши технику, технологии хорошо знают на вашем континенте, а многие ваши врачи и инженеры учились в белорусских вузах, поэтому у нас не должно быть особых сложностей в налаживании диалога. Убежден, не будет", - заявил глава государства.
Глава государства подчеркнул, что независимость и суверенитет страны - это прежде всего сильная экономика.
Белорусский опыт и технологии - для индустриализации Африки
У белорусов есть опыт, технологии и компетенции, которые будут кстати для Африки. Проработаны Египет, Судан, Зимбабве, ЮАР. С Экваториальной Гвинеей товарооборот у Беларуси пока минимальный, но перспективы отличные.
Беларусь довольно успешно реализует свою африканскую стратегию, 300-200 млн долларов ежегодно экспорт Беларуси в Африку. В первую очередь, конечно, речь идет о сотрудничестве в сельскохозяйственной отрасли. В Беларуси есть компетенция в экспорте сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственной продукции. И Африка ежегодно тратит на импорт сельхозтоваров около 80 миллиардов долларов. И с ростом населения это число будет расти, поэтому, очевидно, что основной запрос будет в этой отрасли. Также речь идет о транспортном машиностроении. Традиционно российские, белорусские грузовики очень популярны в Африке, они дешевые, ремонтопригодные, поэтому здесь для таких компаний, как МАЗ, тракторы - очень перспективное направление.
Беларусь готова помочь в индустриализации, модернизации сельского хозяйства, обеспечении продовольственной безопасности, поставках техники. А в целом Африка для нашего государства - регион не просто интересный, а полноценная и долгосрочная стратегия сотрудничества, направленная на обоюдную выгоду.
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