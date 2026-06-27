Проекты на десятки миллионов долларов: Крутой рассказал о большой зарубежной командировке Лукашенко

Визиты в страны, которые Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит во время анонсированной большой зарубежной командировки, готовились много месяцев. Об этом журналистам телеканала "Первый информационный" заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Восточная и Юго-Восточная Азия - регион, который является одним из лидеров мирового развития и глобальным драйвером экономики. Этим обусловлен высокий интерес к развитию сотрудничества с азиатскими государствами, что входит в число внешнеполитических приоритетов Беларуси, формирует основу ее многовекторной политики

"По поводу длительной командировки Президента, действительно, эти визиты готовились много месяцев. Некоторые - с конца прошлого года. Поэтому нашим лидером уже давно было принято решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты на десятки миллионов долларов. Это проекты и темы президентского уровня", - сказал Дмитрий Крутой.

В отношении длительной командировки главы государства он призвал "не раздувать сенсацию там, где ее нет". "Идет абсолютно обычная, планомерная, очень скрупулезная работа", - подчеркнул глава Администрации Президента.