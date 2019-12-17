Визовые соглашения могут заработать в следующем году

Соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом могут заработать уже в следующем году. Об этом сегодня сообщила руководитель отдела политики, экономики, прессы и информации представительства ЕС в Беларуси Эвелина Шульц. Соглашение о реадмиссии уже готовится к подписанию, ожидается, что стороны скрепят договор в ближайшее время.



Соглашение об упрощении выдачи виз предусматривает снижение стоимости сбора до 35 евро, а принятие решения о выдаче виз сократится до 10 дней. Станут меньше и очереди в визовые центры, так как обращаться за визами можно будет непосредственно в консульские учреждения стран-участников.

