Вклад Беларуси в дело повышения роли и значения ООН в мире обсудили в Нью-Йорке В. Макей и Генеральный секретарь ООН

Вопросы реформирования ООН и вклад Беларуси в дело повышения роли и значения организации в мире обсудили в Нью-Йорке глава МИД нашей страны и Генсек ООН. Антониу Гутерриш высоко оценил роль Беларуси в различных инициативах, способствующих стабилизации обстановки в мире. Владимир Макей в свою очередь выразил озабоченность использованием различных структур ООН для демонизации и дискредитации Беларуси. Подробно прокомментировал направленные в адрес нашей страны ложные обвинения в провоцировании рисков, в том числе в области миграции. Владимир Макей рассказал о действительной обстановке на западной границе Беларуси и тесном взаимодействии белорусской стороны с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В целом стороны отметили традиционно высокий уровень взаимодействия республики с ООН и подтвердили обоюдную готовность к продолжению тесных и дружеских контактов.