Сергей Клишевич: Кубинский народ в курсе, что происходит в Беларуси и поддерживает наше государство

Отношения с Кубой у нас выходят на данном историческом этапе на новый уровень развития. Мы видим, как активизировались наши контакты по самым разным сферам. Начиная от медицины и заканчивая промышленностью, сельским хозяйством и IT-сектором. Конечно, эти взаимоотношения нужно подкреплять политической определенной поддержкой. Она у нас тоже постоянно возрастает, и поддержка друг друга на международных площадках. Беларусь постоянно выражает солидарность народу Кубы в связи с постоянными нападками со стороны Соединенных Штатов. И, естественно, кубинский народ в курсе, что происходит в Беларуси и поддерживает наше государство, нашу внутреннюю и внешнюю политику.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси