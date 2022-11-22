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Сергей Клишевич: Кубинский народ в курсе, что происходит в Беларуси и поддерживает наше государство

Отношения Беларуси и Кубы строятся на основе дружбы, взаимопонимания и поддержки. Это отметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время сегодняшней встречи с послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом. Стороны обсудили взаимодействие между законодательными органами обеих стран. Без внимания не остались и вопросы белорусско-кубинского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Отношения с Кубой у нас выходят на данном историческом этапе на новый уровень развития. Мы видим, как активизировались наши контакты по самым разным сферам. Начиная от медицины и заканчивая промышленностью, сельским хозяйством и IT-сектором. Конечно, эти взаимоотношения нужно подкреплять политической определенной поддержкой. Она у нас тоже постоянно возрастает, и поддержка друг друга на международных площадках. Беларусь постоянно выражает солидарность народу Кубы в связи с постоянными нападками со стороны Соединенных Штатов. И, естественно, кубинский народ в курсе, что происходит в Беларуси и поддерживает наше государство, нашу внутреннюю и внешнюю политику.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Посол Кубы также отметил, что 2 декабря Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы посетит Беларусь. Он приедет с официальным визитом в братскую страну, резюмировал дипломат.

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