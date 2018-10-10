Владимир Андрейченко принял участие в совещании спикеров парламентов Евразии в Турции

Спикеры парламентов Евразии в эти дни в Турции обсуждают вопросы сотрудничества в различных сферах. Участие в форуме принимает и Беларусь. Делегацию нашей страны возглавляет председатель Палаты представителей. В своем выступлении Владимир Андрейченко отметил, что Беларусь заинтересована в расширении взаимодействия в сфере безопасности. Важно и экономическое сотрудничество по таким направлениям, как транспорт, логистика и торговля. Также Владимир Андрейченко провел ряд двусторонних встреч. Их ключевой темой стало развитие межпарламентского диалога.