Владимир Андрейченко встретился с главой израильского парламента

Он заявил, что Лига межпарламентской дружбы Беларуси и Израиля должна продолжить работу и после выборов в кнессет, которые пройдут в марте. Стороны обсудили и реализацию проектов по сохранению мест исторической памяти. Один из них - посещение израильскими старшеклассниками памятных мест, связанных с холокостом в Беларуси.



