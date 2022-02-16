Владимир Макей: Беларусь подвергается беспрецедентному информационному давлению

Актуальные проблемы внешнеполитической повестки нашей страны. Сегодня на встрече с журналистами глава белорусского МИД отметил: на Беларусь оказывается беспрецедентное внешнее давление.





Минск, отметил министр, выступает категорически против расширения НАТО на восточном направлении. Среди тем, которые затронул Владимир Макей, украинский кризис, проблема беженцев, а также военно-политическая ситуация в Европе.