Владимир Макей: Беларусь столкнулась с гибридной войной Запада

Беларусь столкнулась с гибридной войной Запада, следующей может быть любая страна Движения. Об этом в рамках неформальной встречи глав МИД государств - участников Движения неприсоединения заявил Владимир Макей. Министр иностранных дел призвал к сохранению солидарности и взаимной поддержки в рамках Движения неприсоединения. Подчеркнул, что именно развивающиеся страны, составляющие костяк Движения неприсоединения, никогда не стремившиеся к гегемонии и навязыванию своей воли, способны внести значительный вклад в восстановление справедливого и стабильного миропорядка. Встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.