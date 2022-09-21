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Владимир Макей: Беларусь столкнулась с гибридной войной Запада
Беларусь столкнулась с гибридной войной Запада, следующей может быть любая страна Движения. Об этом в рамках неформальной встречи глав МИД государств - участников Движения неприсоединения заявил Владимир Макей. Министр иностранных дел призвал к сохранению солидарности и взаимной поддержки в рамках Движения неприсоединения. Подчеркнул, что именно развивающиеся страны, составляющие костяк Движения неприсоединения, никогда не стремившиеся к гегемонии и навязыванию своей воли, способны внести значительный вклад в восстановление справедливого и стабильного миропорядка. Встреча прошла на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Фото: МИД
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