Владимир Макей: Беларусь выступает за сближение ЕС и Евразийского экономического союза

Имея выгодный транзитный потенциал, Беларусь выступает за сближение ЕС и Евразийского экономического союза. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, находясь в составе ЕАЭС, Беларусь заинтересована в интенсивном экономическом взаимодействии с Евросоюзом.

В целом Владимир Макей посвятил свое выступление кризису доверия на международной арене. По мнению министра, страны должны строить отношения на базе общих ценностей. Дипломат также напомнил участникам Генассамблеи об инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, высказанной в прошлом году в Минске в рамках сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Речь идет о "Хельсинки-2" (как его назвали в прессе): новом масштабном диалоге по международной безопасности.