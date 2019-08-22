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Владимир Макей и Григорий Рапота обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия
Актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства и деятельность Постоянного комитета Союзного государства обсуждались сегодня в рамках встречи Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Госсекретарем Союзного государства. С Григорием Рапотой, напомним, в июле в Минске встретился Президент Беларуси. Тогда Александр Лукашенко отметил ряд нерешенных вопросов в отношениях двух стран и заявил, что ситуация должна оставаться под контролем Госсекретаря, призвав его к участию в дальнейших переговорах как руководителя аппарата Союзного государства.
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