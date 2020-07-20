Владимир Макей назвал сегодняшние кадровые назначения важными в истории

"Такого пакета важных стран и такого высокого уровня назначенцев, пожалуй, я не могу вспомнить за историю кадровых дней у Президента, за всю мою бытность министром. Вы видите, что те страны, куда сегодня назначены послы, играют важную роль и в регионе, и в мире в целом. И наши отношения с ними развиваются динамично и поступательно", - отметил министр иностранных дел.



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