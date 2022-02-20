Макей о том, почему некоторые западные политики заявили, что не признают итоги референдума при любом исходе голосования

Специалисты и эксперты активно изучают ситуацию во всех регионах Беларуси. Предполагается, что общая численность наблюдателей на республиканском референдуме только от международной миссии СНГ составит более 120 человек. Они смогут лично убедиться в уровне организации и ходе голосования и по итогу дать свое заключение.



В то же время западные политики, которые даже не собираются приезжать на референдум, уже заявили, что не признают итоги при любом исходе голосования. О том, с чем это связано, рассказал министр иностранных дел Владимир Макей.