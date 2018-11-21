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Владимир Макей отметил активное сотрудничество Беларуси и России во всех сферах

Особое внимание на предстоящем Совете Министров и торгово-экономическим связям. Динамики этой теме придала прошедшая встреча глав государств в Сочи. Это подчеркнул по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России Владимир Макей.
Владимир Макей также отметил активное сотрудничество Беларуси и России во всех сферах. Новый импульс приобрело региональное взаимодействие. Страны по-прежнему нацелены на более тесное взаимодействие по укреплению позиций наших государств на мировой арене, а также в рамках Союзного государства и других форматов.

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