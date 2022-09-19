Владимир Макей отправится в Нью-Йорк

Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем 21-26 сентября примет участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает БелТА.



"Работа 77-й сессии станет своего рода "проверкой на прочность" для всей системы ООН и индикатором реальной способности организации действовать в условиях кризиса многосторонности и крайнего обострения противоречий между государствами-членами, - отметили в МИД. - Задачи делегации Республики Беларусь будут направлены на защиту национальных интересов в условиях текущего комплексного кризиса в области международной безопасности, противодействие подрыву международной многосторонней системы и легализации санкционной политики Запада в ООН как метода ведения двусторонних отношений с государствами - членами организации".



Программой визита Владимира Макея в Нью-Йорк предусмотрены выступления главы белорусского внешнеполитического ведомства на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, участие во встречах министров иностранных дел государств - членов ОДКБ и государств - участников Движения неприсоединения, министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН, министерской встрече Группы единомышленников в поддержку стран со средним уровнем дохода, подписании Конвенции об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа.



На полях Генассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч Владимира Макея с коллегами из Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, руководством Организации Объединенных Наций.