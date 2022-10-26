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Владимир Макей посещает Иран с официальным визитом

Владимир Макей посещает Иран с официальным визитом

Начался официальный визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Иран. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Подробности пока не сообщаются, но традиционно подобные визиты включают в себя переговоры по широкой тематике глав внешнеполитических ведомств, встречи с представителями высшего руководства страны и обсуждение вопросов политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества, подписание тех или иных документов.

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