Владимир Макей посещает Иран с официальным визитом

Начался официальный визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Иран. Об этом пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.



Подробности пока не сообщаются, но традиционно подобные визиты включают в себя переговоры по широкой тематике глав внешнеполитических ведомств, встречи с представителями высшего руководства страны и обсуждение вопросов политического, торгово-экономического и культурного сотрудничества, подписание тех или иных документов.

