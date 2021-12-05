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Владимир Макей рассказал о дипломатических тонкостях политической игры, итогах СМИД ОБСЕ и атмосфере в кулуарах саммита

В Стокгольме завершился Совет Министров ОБСЕ. Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел Владимиром Макеем также приняла участие и провела целый ряд встреч и переговоров.

Ведь острых вопросов для обсуждения накопилось немало. О дипломатических тонкостях политической игры, итогах СМИД ОБСЕ и атмосфере в кулуарах саммита напрямую у министра иностранных дел Владимира Макея спросила Мария Петрашко (видео).

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