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Владимир Макей: "В белорусско-венгерских отношениях отсутствуют разногласия"
Уже прошла встреча Петера Сийярто и Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. По ее итогам подписан ряд двусторонних документов. Это соглашение между правительствами двух стран о содействии в осуществлении и взаимной защите инвестиций. Над ним работали почти 10 лет. Также подписана программа сотрудничества МИДов двух стран на этот год и меморандум о взаимопонимании и содействии межрегиональному сотрудничеству.
В эти минуты идут переговоры с делегацией из Венгрии в правительстве. Петер Сийярто также выступит перед студентами БГУ.
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