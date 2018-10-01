В.Макей: Страны должны строить отношения на базе общих ценностей

В Нью-Йорке продолжается 73-я сессия Генасамблеи ООН. Только что завершилось выступление министра иностранных дел Беларуси. Оно было посвящено кризису доверия на международной арене. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, страны должны строить отношения на базе общих ценностей. Это касается и великих держав. Дипломат отметил, что объединяющей парадигмой в мире может стать идея стабильности.