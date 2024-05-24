Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к монументу Победы в Минске, пишет БЕЛТА.



Российский лидер посещает Беларусь с двухдневным официальным визитом. Он прибыл в белорусскую столицу накануне вечером. В аэропорту его встретил глава белорусского государства. В присутствии СМИ президенты обозначили переговорную повестку дня, заявив о намерении в первую очередь обсудить вопросы безопасности, включая тему учений по применению нестратегического ядерного оружия. Официальные переговоры с участием членов делегаций будут преимущественно посвящены вопросам торгово-экономического сотрудничества.



Примечательно, что непосредственно перед визитом в Беларусь Владимир Путин на встрече с членами российского правительства подробно обсуждал вопросы сотрудничества с Беларусью по различным направлениям. "Практически по всем направлениям прошлись - и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Наверное, полправительства было", - рассказал он по прилете в Минск.