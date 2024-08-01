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Внеочередное заседание Совбеза ООН прокомментировал МИД Беларуси

Внеочередное заседание Совбеза ООН прокомментировал МИД Беларуси

Беларусь разделяет подходы России, Китая и Алжира, поддержавших вынесение вопроса об убийстве лидера политического крыла ХАМАС на рассмотрение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося 31 июля 2024 года. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД, пишет БЕЛТА.

"К сожалению, отказ отдельных членов Совета Безопасности поддержать принятие заявления с оценкой этого политического убийства нивелирует усилия международных посредников по разрядке ситуации на Ближнем Востоке, грозит региону очередным витком опаснейшей эскалации и еще дальше отодвигает перспективы урегулирования конфликта в Газе, который ежедневно уносит десятки и сотни жизней, в том числе ни в чем не повинных мирных жителей, включая детей", - подчеркнули в МИД.

Белорусская сторона продолжает настаивать на том, что установление мира и стабильности в многострадальном регионе Ближнего Востока возможно только в результате целенаправленных дипломатических усилий всех вовлеченных сторон по достижению справедливого урегулирования.

Фото: БЕЛТА

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