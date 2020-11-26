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Внешнеполитический вектор и взаимодействие на площадках СНГ. Встреча президента Беларуси и главы МИД России в Минске
Вопросы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России, укрепление взаимодействия в формате Союзного государства и события на международной арене.
Президент: Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения с Российской Федерацией
Вопреки домыслам вокруг повестки встречи эти темы стали основными
. А предполагали разное, даже то, что визит специальный, и Сергей Лавров везет в Минск какие-то ультиматумы. Все так называемые cенсации - фантазии на ровном месте. Дипломат изначально приехал с конкретной целью - принять участие в совместном заседании коллегий двух МИДов. Мероприятие плановое. Когда же чиновники такого ранга находятся в Минске, встреча, как правило, автоматически попадает в президентский график. Поэтому все предположения сродни очередным фейкам. О качестве белорусско-российских отношений говорят конкретные факты. 2020 год выдался непростым. Это и влияние коронавируса, и внешнее давление. Словом, наши отношения снова прошли проверку на прочность. Пользуясь случаем, глава государства еще раз поздравил Сергея Лаврова с тем, что во многом силами российской стороны удалось разрешить военный конфликт на Кавказе.
А. Лукашенко позитивно оценил действия России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
Конечно, проблем добавила пандемия: закрытие границ, остановка авиасообщения, многие контакты застопорились. Все это отразилось на взаимной торговле Беларуси и России. Не добираем примерно 20 % к уровню прошлого года. Снижение произошло в первую очередь за счет топливно-энергетической продукции. Но страны помнят времена, когда за год взаимная торговля достигала отметки более 40 миллиардов долларов - то есть, стремиться есть к чему.
C. Лавров: Мы видим враждебное отношение Запада к России и Беларуси
Саммит лидеров ЕАЭС намечен на 11 декабря
Впереди контакты будут очень плотными, с поправкой на эпидситуацию. 2 декабря в формате видеоконференции состоится саммит ОДКБ. Как справляться с кризисными явлениями в экономике, обсудят 11 декабря снова в онлайн-формате уже на заседании ЕАЭС. Напомним, Минск председательствует в этом году в организации. А в следующем наша страна берет в свои руки управление в СНГ.
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