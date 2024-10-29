Во время электоральной кампании в Беларуси активизировались мошенники и хакеры.

Они рассылают на личные почтовые адреса и в мессенджеры разные сообщения с просьбой проголосовать за того или иного человека. В текстах может быть странная просьба от руководителя, либо опрос от силовых ведомств.

Это должно как минимум насторожить. Ни в коем случае нельзя открывать подобные ссылки!

Мошенники взламывают личные аккаунты и получают доступ к вашему устройству.

Будьте внимательны и проверяйте правдивость информации

Помимо предложения проголосовать в схеме может использоваться и поручение якобы от "начальства" предоставить информацию "проверяющему" или "куратору". С такого рода сообщениями уже столкнулись работники предприятий и госорганизаций, в том числе и представители журналистского сообщества. Так, некто, подписавшись "председателем Белорусского союза журналистов", предупреждает главреда одной из местных газет Могилевской области, что с ней "свяжется проверяющий". На самом деле это фейковое сообщение с фейкового аккаунта. Андрей Кривошеев подтвердил, что подобные сообщения никому не направлял. Это вброс злоумышленников.