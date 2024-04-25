ВНС стало первой площадкой в стране, где в открытую говорили о реальной геополитической ситуации вокруг Беларуси

Такие военные вопросы никогда не обсуждались публично. ВНС стал первой площадкой в стране, где в открытую говорили о реальной геополитической ситуации вокруг Беларуси. С примерами, данными КГБ, Совбеза и Минобороны. Это было не самое легкое обсуждение. Но по итогу делегаты приняли оба документа: Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину, где прописаны стратегические решения, которые будут влиять на действия всех в стране при любых ситуациях (от вооруженного до ядерного конфликта).

Это реалии сегодняшнего дня. Мир входит в глобальный конфликт. Америка противостоит Китаю и России. Европа в качестве союзников выбрана временно. Вашингтону в принципе не нужны соперники, но воевать со всеми и сразу слишком сложно. Поэтому есть стратегия: столкнуть славянские народы, а дальше разбираться в Тихом океане с Китаем один на один.



Беларусь уже проходила похожие войны и знает, сколько стоит в них ввязываться. Цена катастрофическая - миллионы человеческих жизней. Поэтому если Минск не слушают с призывами о мире, в наших же интересах быть готовыми к любым поворотам. Оборонительная позиция тоже требует понимания своего народа.



Именно об этом второй день ВНС. Материал Катерины Круталевич.

Материалы, которые принято обсуждать только на военных советах. С этого начнут второй день Всебелорусского народного собрания. Большая часть информации действительно никогда не была в публичном поле, чтобы "не напрягать общество", с одной стороны. А с другой - белорусы настолько привыкли к ощущению безопасности, что, кажется, обеспечивать ее просто.



Мы подготовили материалы, которые не принято обсуждать только на уровне Совета безопасности в тишине, на закрытых совещания силового блока. Но нам предстоит принять документ, который определит стратегию на десятилетия. Без лишней лирики и эмоций факты на стол. О том, что военно-политическая ситуация в регионе да и в мире в целом оценивается экспертами как кризисная с предпосылками перехода в фазу глобального конфликта, вы не раз слышали. Сегодня поговорим о том, какими силами и средствами нагнетаются угрозы нашей национальной безопасности. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



В числе выступающих, анонсирует Александр Лукашенко, и министр обороны, и госсекретарь Совета безопасности, и глава КГБ. Технически это единая силовая система, вопросы у них вытекают один из другого, как и взаимодействие в реальной жизни.



И работы, сейчас об этом никто не молчит, стало много. Минск и Москва превратились и идеологически, и геополитически, с одной стороны, в коалицию (это если про наши внутренние дела), а с другой - в коллективного врага (это, к сожалению, про внешний контур).

Запад рассматривает наш регион в качестве театра военных действий. Там совершенствуются аэродромы для хранения техники, страны Балтии становятся плацдармом, сделано все, чтобы подготовить альянс. Особое внимание проблеме в Украине, появится новая история - ядерное сдерживание. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Официальный Киев и его нежелание договариваться во многом и внутри Украины уже давно рассматриваются как интерес только политической верхушки. Несмотря на потенциал переговоров и в Беларуси и Стамбуле, к которым при желании можно вернуться, Вашингтон, конечно, этого не допустит. Что видят белорусы? Президент подробно будет говорить и о военной обстановке с двух сторон. Но главное - с позиции опыта вывод.



Россияне не уйдут. Я знаю настроение украинских военных. Им надоело, но Зеленский же хочет до последнего украинца. Если сейчас не пойти на переговоры, Украина утратит свою государственность. Меня начнут долбать блогеры. Мы же хорошо знаем, что их хватают на улицах. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



И вот она, информационная война. Насколько Минск иногда делает даже неудобные для себя шаги в сторону мира, в Беларуси все знают об этом. Ровно настолько же у наших соседей формируется образ врага в лице нас и Москвы.



По телевизору, в интернете, среди подконтрольных "лидеров мнений" Беларусь и России - соагрессоры и вообще виноваты во всем. Конечно, это повышает градус враждебности блока НАТО на восточном направлении. Недавно они приняли в альянс Финляндию и Швецию. На очереди вступления другие страны Европы. И у этого есть цель: по восточной линии все должно полыхать.



Еще раз обратите внимание на тезис - так чего они хотят? Утопить Россию в войне. 60 миллиардов для них это не деньги, воюйте, убивайте друг друга. Китай, Россия - это не единственные соперники, есть еще Европа, которая ввела евро. Утопив Россию, нагрузив Европейский союз, - про гробы и трупы в Польшу. Американцы хотят убить несколько зайцев сразу и там, на Тихом океане, разбираться один на один с Китаем. Ситуация требует контроля хоть на информационном, хоть на обычном фронте. Но если ситуация сложится угрожающе, Россия пустит весь арсенал, которым обладает. Это будет апокалипсис. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Применение ядерного оружия возможно. Это уже не секрет, к сожалению, готовятся к этому со всех сторон. 64 тыс. военнослужащих ВС США, больше 33 тыс. натовских солдат на постоянной основе дислоцируются в Европе, до 20 тыс. из них сосредоточены в Польше и странах Балтии, т.е. через забор. Это интенсивная милитаризация Европы. Даже если для Европы это закончится плохо, такой расклад Вашингтону тоже удобен.



Данные группировки войск оснащены современным ударным вооружением и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов России. Сейчас ведется отработка соответствующих задач. Задействуются самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США, которые на регулярной основе осуществляют полеты в Европейском континентальном районе (в Испании дислоцируются 4 американских стратегических бомбардировщика В-1В) с отработкой приемов бомбометания ядерных зарядов, в том числе по территории нашей страны. Тренируются применять ядерное оружие - это ответ на критику беглых, что мы разместили. 18 государств альянса, включая Польшу и страны Балтии, в текущем году намерены довести объемы военных ассигнований до уровня не ниже 2 % от ВВП. А у некоторых более 3 уже сегодня. Совокупный объем оборонных расходов стран НАТО в 2024 году впервые в истории блока составит около триллиона 200 миллиардов евро. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



На авиабазах Европы размещено более 200 таких боеприпасов. Если не в общем, а конкретно - в Бельгии, Италии (кстати, больше всего - 90 - на авиабазах Геди и Авиано), Турции и Нидерландах. По этому пути может пойти и Британия.



Во второй половине года Белый дом планирует перебросить на передовую авиабазу Лейкенхит в Великобритании многоцелевые истребители F-35, способные нести тактическое ядерное оружие. Ну, если не хотят эскалации, зачем делают. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Что касается наших соседей, Польша ввела в эксплуатацию базы противоракетной обороны США. С них условно можно стрелять крылатыми ракетами "Томагавк", которые могут поражать цели на всей нашей территории и европейской части России. Как к этому относиться?



Мы фиксируем факты непрерывного ведения воздушной и космической разведки на восточном направлении со стороны западных государств. Вы должны знать, что с прошлого года в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО. В среднем это около 40–50 самолето-вылетов в неделю. Мы их фиксируем в реальном режиме. С 2019 года для радиолокационного контроля воздушного пространства Республики Беларусь и западных областей Российской Федерации привлекаются самолеты ВВС Австралии. Все это происходит на фоне высокой военной активности. И Польша намерена создать "самые мощные сухопутные войска в Европе". Разумеется, с помощью военно-технической поддержки Соединенных Штатов. Варшава поступательно наращивает численность Вооруженных сил (к 2035 году планируется увеличить до 300 тыс. человек, в настоящее время – около 194 тыс.). Тоже не могу удержаться от комментария. Там и так некому работать. О каких сражениях грезят? Кто их обеспечивать будет? В структуре сухопутных войск формируется армейский корпус, оперативная готовность которого будет достигнута уже к сентябрю этого года. Для невоенных людей поясню, что значит оперативная готовность. Это хоть завтра в бой, как на фронте. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



По факту и южные, и западные границы Беларуси в непростом положении. По украинской части - с их стороны все заминировано, на западе Польша собирается потратить в обозримом будущем на армию 133 млрд долларов. Это, конечно, войдет в налоги. Да и на севере нашей границы, как скажет Президент, "немцев ничему история не учит" - они разворачиваются в Литве. А сама крошечная Литва, которая уже успела поссориться с Китаем, собирается создать внутри своих Вооруженных сил формирование дивизионного уровня. Танковые бригады (с поставкой на вооружение немецких "Леопардов"), артиллерийские и сухопутные. Плюс нестабильный Киев - почва для горячего конфликта.



Коалиция западных государств целенаправленно его затягивает. Превратили Украину в наркомана, которого держат на коротком поводке обещаний новой дозы дополнительных вооружений, в том числе дальнобойных средств поражения, финансовых вливаний. В начале апреля в ходе брюссельской встречи министров иностранных дел стран НАТО было предложено создать так называемую миссию для Украины с отдельным бюджетом около 100 млрд долларов на 5 лет. Взносы на данные нужды предусматривается разделить пропорционально ВВП стран блока. Это и есть сделка, о которой вчера говорил. Другими словами, это плата за способность продолжать противостояние с Российской Федерацией, за активную диверсионно-террористическую деятельность как в граничащих с Украиной регионах РФ, так и в глубине российской территории. Понятно, что формируется напряженная ситуация на наших южных рубежах. Мы наблюдаем круглосуточную разведку всех видов, направленную против нашей страны. Вероятность возникновения со стороны украинских подразделений вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, достаточно велика. И этого очень ждут наши шататели "режима". Тихушки и Латушки на фоне разговоров о возможном снятии запрета на применение смертной казни в России договорились до того, что призвали уничтожить Беларусь (цитата: "Беларусь остается последней страной Европы, где применяется смертная казнь. Ее необходимо уничтожить…"). Ради смены власти в Республике Беларусь они действительно готовы на все. Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "перамога 2.0". Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



То, о чем многие из нас лишь догадываются, Комитету госконтроля известно фактологически. Установить полный контроль над Беларусью по примеру Украины, для этого используя в арсенале все: от мягкой силы до грубого захвата власти вооруженными формированиями, которые готовят у нас, по соседству. Поначалу "претендуют" даже на отдельные районы страны. А там может повезти и больше. Методики не удивляют новизной.



В Вильнюсе, Варшаве, Киеве, других столицах и регионах западных государств по примеру гитлеровской Германии формируются марионеточные структуры, задействованные в проектах по свержению действующей власти. При успешной реализации планов предполагается их использование в качестве оккупационной администрации для управления территорией и населением нашей страны. Для их финансирования американскими, немецкими, польскими и некоторыми другими фондами (всего их более 65), выступающими в качестве прокладок иностранных спецслужб, только в этом году выделяется свыше 60 млн долларов. Средства используются на содержание подрывных центров, планирование и реализацию информационно-психологических операций в отношении руководства и населения Республики Беларусь, организацию кибератак на важнейшие объекты инфраструктуры, министерства и ведомства, вербовку и организацию работы экстремистских и террористических групп внутри нашей страны и незаконных вооруженных формирований, действующих в сопредельных нам Польше, Литве и Украине. Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси

Эта вербовка радиально настроенных белорусских граждан, конечно, аттракцион для идиотов. Сколько уже было показано и рассказано, для чего на самом деле используют этих людей и как вчерашние герои интернета становятся пушечным мясом!



Украинцы тоже не дураки - иди воюй на фронт. Даже дошли до калиновцев, сойтись не могут, особенно в вопросах политики. Грызня и драка - и они хотят организовать нам национально-освободительное движение. Разговор с ними не будет длинным. Мы все в первую очередь родители, на детей которых, на чьих детей западные спецслужбы сегодня смотрят как на вербовочный материал, должны быть внимательнее к молодежи. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Вот они - нынешние реалии и ответ на вопрос, почему в первую очередь ВНС в новом составе обсуждает Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Чтобы страна могла себя защитить, эти два документа физически не могут оставаться без изменений. К разработке только Концепции нацбезопасности причастны порядка 30 госорганов и организаций. А по сути дискуссионные площадки дали слово самым активным белорусам. Документ обновили серьезно, заметил госсекретарь Совбеза, - на 70%! Что важно: без революций. Концепция - это и стратегия, и тактика одновременно. Она дает ответ на главные вопросы: защита национальных интересов - каких и от кого, какими силами и средствами.



Базовое понятие "национальная безопасность" дополнено посылом "устойчивое развитие для поступательного движения общества".Национальные интересы дополнены основополагающим положением Конституции об общественном согласии, незыблемости устоев народовластия правового государства. Эти тезисы неразрывно связаны с важной характеристикой нашего независимого государства - возможностью самим определять наше будущее. В том числе это отражено в понятии "электоральный суверенитет Республики Беларусь" - недопустимость вмешательства в избирательный процесс. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси



Все понятия безопасности и оценка обстановки приведены к одному знаменателю. Нужно определять угрозы в стране без разночтений и реагировать без разногласий. Самый простой пример: искажение исторической правды и фальсификации тоже в их числе. А национальные интересы - это еще и наша самобытность, согласие в обществе, а на тот самый случай - вооруженная защита страны. И не только силами армии.



Безопасность - это не только про вооружение в духе времени или военный ответ на случай реальной угрозы. Функционирующая без сбоев социальная сфера или экономика - тоже звенья этой цепи. Так что на безопасность посмотрели максимально широко.



О кибербезопасности отдельно сказал Президент. Минимальными навыками хотя бы информационной гигиены должны владеть все, кто так или иначе ведет дела не только на бумаге.



Концепцию в Беларуси не стали прятать - в пример другим. Отдельные страны вовсе не считают, что такая открытость в намерениях и действиях по защите своего государства на пользу общей безопасности. Но Беларусь не в их числе. Из зала спросили: почему?



Госсекретарь Совбеза напомнил: ныне действующая концепция родом из 2010-го. Кажется, за это время мир изменился до неузнаваемости. Как? Концепция расскажет. И главное - ответит, что делать - буквально на все случаи жизни.



В 2010 году принята - 14 лет прошло с момента опубликования. Стратегия планирования должна заглядывать далеко за горизонт. Президент задачу поставил - не перечеркивайте все то, что сделано. Пошли эволюционным путем - изучать аналагичные документы. Наша концепция актуальна и работоспособна. Жизнь идет вперед, обстановка меняется, появляются новые угрозы. Документ требовал корректировки - видение нашей страной красных линий, которые нельзя переступать. Пытались сделать запас прочности как минимум лет на 10. Елизавета Басалай, первый секретарь Каменецкого районного комитета БРСМ



Президент уверен: о безопасности хоть и не все расскажешь, но о концепции люди знать должны. Он попросил делегатов донести самые важные положения документа до общественности, в регионы. Это касается и Военной доктрины.



Министр подчеркнул: Военная доктрина пересмотрена, но это не кардинальная ревизия. Осталось главное - в военной политике Беларусь, как и прежде, придерживается оборонительных принципов. Враждебности в военных документах нет. Но открытые угрозы, а тем более действия не оставят без ответа! А в целом все опасности для страны и наших граждан четко регламентированы - по уровням риска и угроз. С последующим на них реагированием.



Такая градация опасностей по этапам нарастания формирует в нашем законодательстве правовую основу для реагирования, не дожидаясь момента, когда нападение на Беларусь уже неизбежно и действовать поздно. Важным новшеством документа является включение в перечень военных опасностей возможности применения оппонентами военной силы против Беларуси еще в мирное время. Это то, с чем мы сталкиваемся сегодня на наших южных и западных рубежах. При этом сами по себе провокации, вооруженные акции и инциденты со стороны наших соседей не являются военным конфликтом. Однако они могут стать катализатором его развязывания. Поэтому и реагировать на них необходимо. В первую очередь силовыми мерами стратегического сдерживания - что мы сейчас и делаем, показывая высокую боевую готовность всех компонентов военной организации государства. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси



Сдержать противника теперь определенно проще. Расширился арсенал оружия - вплоть до ядерного. Как им распорядятся? Закон (коим является и Военная доктрина) говорит прямо: это не ядерный шантаж и не запугивание, это возможность обеспечить мир.



Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему - такая логика требует новых военных бюджетов. Беларусь (и это не секрет) тоже увеличивает расходы на оборону. Как балансировать, не урезая соцпакет и не подрывая экономику? Но гонка вооружений не наша тактика.



Презентация, дискуссия, мнения, как итог - голосование. Оба документа делегаты ВНС приняли.



По поводу голосования два дня подряд Президент пошутил, но если всерьез - против можно и нужно быть, если есть аргументы. В этом задача народного вече: принимать сбалансированные безошибочные решения.

