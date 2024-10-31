Во время встречи глав МИД Беларуси и Венгрии обсудили перспективы развития взаимоотношений

Разговор о безопасности проходит 31 октября во внешнеполитическом ведомстве Беларуси в рамках пресс-конференции глав МИД Беларуси и Венгрии.

Председательствующая в 2024 году в ЕС Венгрия продолжает выстраивать конструктивные отношения с Беларусью и Россией, несмотря на давление извне. Вот и сегодня в числе высокопоставленных гостей Международной конференции по евразийской безопасности в Минске находится глава венгерского МИД.

Показательно, что белорусское внешнеполитическое ведомство организовало пресс-конференцию министров иностранных дел Беларуси и Венгрии. Максим Рыженков и Петер Сийярто открыто отвечают на вопросы журналистов.