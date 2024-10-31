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Во время встречи глав МИД Беларуси и Венгрии обсудили перспективы развития взаимоотношений
Разговор о безопасности проходит 31 октября во внешнеполитическом ведомстве Беларуси в рамках пресс-конференции глав МИД Беларуси и Венгрии.
Председательствующая в 2024 году в ЕС Венгрия продолжает выстраивать конструктивные отношения с Беларусью и Россией, несмотря на давление извне. Вот и сегодня в числе высокопоставленных гостей Международной конференции по евразийской безопасности в Минске находится глава венгерского МИД.
Показательно, что белорусское внешнеполитическое ведомство организовало пресс-конференцию министров иностранных дел Беларуси и Венгрии. Максим Рыженков и Петер Сийярто открыто отвечают на вопросы журналистов.
"Состоялись наши двухсторонние переговоры. Мы обсудили перспективы развития белорусско-венгерских взаимоотношений. Можно сказать, что у нас прошли мини-политические консультации. И это здорово, когда есть возможность разговаривать. Мы приветствуем мирные инициативы Будапешта, которые связаны с украинским конфликтом. Для Беларуси и Венгрии важно содействовать укреплению стабильности и снижению конфронтации в нашем общем европейском регионе", - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
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