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Во время встречи глав МИД Беларуси и Венгрии обсудили перспективы развития взаимоотношений

Разговор о безопасности проходит 31 октября во внешнеполитическом ведомстве Беларуси в рамках пресс-конференции глав МИД Беларуси и Венгрии.

Председательствующая в 2024 году в ЕС Венгрия продолжает выстраивать конструктивные отношения с Беларусью и Россией, несмотря на давление извне. Вот и сегодня в числе высокопоставленных гостей Международной конференции по евразийской безопасности в Минске находится глава венгерского МИД.

Показательно, что белорусское внешнеполитическое ведомство организовало пресс-конференцию министров иностранных дел Беларуси и Венгрии. Максим Рыженков и Петер Сийярто открыто отвечают на вопросы журналистов.

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"Состоялись наши двухсторонние переговоры. Мы обсудили перспективы развития белорусско-венгерских взаимоотношений. Можно сказать, что у нас прошли мини-политические консультации. И это здорово, когда есть возможность разговаривать. Мы приветствуем мирные инициативы Будапешта, которые связаны с украинским конфликтом. Для Беларуси и Венгрии важно содействовать укреплению стабильности и снижению конфронтации в нашем общем европейском регионе", - отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

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