Работа с людьми в приоритете для всей государственной вертикали Беларуси. А подготовка и проведение электоральной кампании не должны нарушить привычный ритм жизни в стране.

Эти акценты от Президента прозвучали 10 сентября. На совещании во Дворце Независимости обсудили контуры работы по большим политическим событиям. Это не только выборы, но и Всебелорусское народное собрание. Работать сейчас нужно, не сбавляя оборотов. И готовиться к новой экономической пятилетке.

Каков подход Президента, не секрет: несмотря на политические периоды, Александр Лукашенко неизменно нацеливает руководителей в первую очередь слушать и слышать людей, эффективно решать их насущные вопросы.

Была реакция и на инсинуации по поводу даты предстоящих в Беларуси президентских выборов. Ответ здесь простой: все будет по закону. Подробности совещания рассказала Наталья Бреус.

Совещание во Дворце Независимости

Изначально было понятно, что с таким составом участников можно обсуждать очень широкий круг вопросов. В зале присутствовали спикеры парламента, глава президентской Администрации, госсекретарь Совбеза, руководители ЦИК и Комитета госбезопасности. Александр Лукашенко сразу пояснил: нынешнее совещание первое в череде мероприятий, связанных с будущей электоральной кампанией, и на нем планируется обсудить основные контуры предстоящей работы. "Именно работы. Не проведения самого мероприятия, президентских выборов, а работы. Может быть, некий план. Потому что больше решения в таком составе мы принять не можем. Какие решения мы можем принять конкретные? Сегодня нет губернаторов, помощников по областям", - сказал глава государства.

"Осень - время подводить итоги, выстраивать стратегию на будущий год. Поэтому самая главная наша задача - достойно завершить этот год и начать следующий год. От этого будут зависеть во многом и результаты президентских выборов", - отметил белорусский лидер.

Работа с людьми - главный приоритет

Вопросом номером один для руководителей всех уровней должны быть работа с людьми. Это требование Президента вне времени и вне политических периодов. Чтобы оправдать доверие граждан, важно не отрываться от земли, видеть проблемы, а главное - эффективно их решать. В общем, как везде и всегда - оценят по делам.

Президент обратил особое внимание на подходы в работе с населением, которых должны придерживаться чиновники: "Людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами".

В первую очередь Александр Лукашенко спросил участников совещания, какие вопросы являются наиболее острыми на данный момент и какова результативность работы с такими обращениями. "Именно от этого зависит авторитет каждого руководителя, на местах руководителей и власти в целом", - предупредил глава государства.

Президент отметил, что по понятным причинам для любого человека на первом плане обычно находятся повседневные жизненные заботы. "Кому-то хочется крышу починить, кому-то - забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо изучать, сортировать (это всегда надо делать) и понимать, что должны мы организовать, власть, а что должны сделать сами люди", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Какие вопросы волнуют белорусов?

Вопросов и жалоб будет куда меньше, если каждый на своем уровне будет просто хорошо делать свою работу. О ценах судят зачастую не по статистике, а по своему кошельку, о качестве образования - по общению с педагогом, об уровне медицины - по своей поликлинике, о власти - по действиям госслужащего. Для того чтобы видеть, где система дает сбой, выстроили работу с обращениями. Достучаться до власти может каждый - на приеме у чиновника, парламентария или в Администрации Президента. Только за этот год в Администрацию Президента поступило около 12 тысяч запросов. Среди основных проблем вопросы ЖКХ, деятельности органов внутренних дел и медицины.

А. Лукашенко: Людей надо слушать и реагировать на вопросы, которые они ставят перед властью

Что касается работы с обращениями граждан, в Беларуси она выстроена на системном уровне и абсолютно доступна для любого человека, констатировал Александр Лукашенко.

В Администрации Президента используются новые, нестандартные формы работы.

"Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос - это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили после этих приемов, - обратил внимание глава государства. - Я наблюдаю, вижу, когда должностные лица то ли передо мной по телевизору, то ли еще перед кем-то отчитываются, как важно они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах, в противном случае все это останется разговорами".

Эффективность работы с обращениями граждан

Свести к нулю обращения граждан - это, пожалуй, из области фантастики. Ведь жизнь ставит немало проблем, да и неидеальных исполнителей хватает. Президентская Администрация работает по тем, что поступают, но вот прямо всплеска обращений не наблюдает.

В Минске и Гродно их вообще стало меньше. А вот попытки раздуть из мухи слона есть.

Д. Крутой: Работать нужно сейчас, не сбавляя оборотов

"Так или иначе наша беглая оппозиция, вы видите, ежедневно вбрасывает бесконечное количество фейков, связанных с теми или иными сферами, - подчеркнул глава Администрации Президента Дмитрий Крутой. - Мы относимся к этому спокойно. Президент спрашивал, какие акценты сейчас в информационной повестке и в контексте обращений граждан, которые поступают в АП, какие темы наиболее болезненные, волнуют наше общество".

Например, пока шла активная подготовка к новому учебному году, в инфополе вбрасывались фейки, связанные со школьной формой, содержанием учебников, ценами на учебные пособия.

Дмитрий Крутой пояснил: анализ обращений граждан показывает, что людей волнует совершенно другое. "Традиционно людей волнуют не большие, глобальные политические вопросы, а конкретные бытовые, социальные проблемы, связанные с местом, где они живут", - заметил он.

Реакция Президента на инсинуации вокруг даты президентских выборов

В общем, Администрация держит руку на пульсе проблемных вопросов. И эта рутинная работа порой не так заметна, как очередная сфабрикованная сенсация от "доброжелателей". Информационных вбросов и конспирологии сегодня хватает и вокруг будущей электоральной кампании. Не в стиле Президента замалчивать.

"Есть один вопрос, который я не собираюсь обходить. Просто интернет и средства массовой информации абсолютно визжат каждый день. Поток, особенно в последние недели. Всякого рода инсинуации, ажиотаж возникают вокруг этого вопроса. Это дата предстоящих выборов Президента. То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже и дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет", - заметил Александр Лукашенко.





"Следующие выборы Президента Беларуси, согласно Конституции, мы должны провести не позже 20 июля (2025 года. - Прим. ред.). Вот крайний срок - 20 июля, до которого мы должны провести выборы. И надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования. И периода, на который ляжет электоральная нагрузка, поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны", - подчеркнул белорусский лидер.

И. Карпенко: Есть 4 возможные даты проведения президентских выборов в Беларуси

Т.е. все будет по закону. Обсуждать с главой Центризбиркома кто и зачем спекулирует на теме, можно было, конечно, долго. Проблема электорального суверенитета актуальна не только для нас. А для нас важно понимать, что есть ряд крупных геополитических игроков, которые хотят использовать выборы в своих корыстных целях. С датой наши народные избранники определятся в парламенте.

"Мы после открытия сессии 17 сентября с депутатами проведем ряд консультаций. Не буду скрывать, называются 4 даты возможного проведения выборов Президента. Но для того чтобы их озвучивать, надо провести консультации. И понятно, что решение будет принимать Палата представителей на своем заседании", - сказал Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Игорь Карпенко заявил, что ЦИК готов к любой из предлагаемых дат, которые озвучивались для проведения выборов. "Мы уже подготовили соответствующие методические рекомендации, информационную базу. Сейчас отрабатываем визуальную концепцию возможного оформления к выборам участков, плакатов - всего того информационного антуража, который мы обычно применяем к выборам", - добавил председатель ЦИК.

Подготовка к электоральной кампании

В общем все идет по плану. Центризбирком готовится в спокойном режиме. Еще определятся с тем, кого приглашать наблюдать за избирательным процессом. ЦИК будет работать и в тесной связке с органами местной власти. Хотя спокойной электоральной кампании хотят далеко не все.

Президент: Уже пытаются раскачать ситуацию в стране

Он предупредил, что легко не будет, так как оппоненты уже пытаются раскачивать ситуацию. "Обрушатся новые информационные потоки всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас за пределами нашей страны и внутри", - отметил Александр Лукашенко.

"Мы видим, что там главное для них - это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они вообще-то жить должны. Возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Сколько раз сказано: у нас нет политических статей, и по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет - "политзаключенные". Ладно. Так вы боритесь за этих "политзаключенных", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что недавно он дважды принимал решения, о которых публично сообщалось, по помилованию нескольких десятков так называемых политзаключенных. "Радовались бы (оппоненты - прим. ред.), поблагодарили бы как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и "заставили диктатора" принимать подобные решения, - заметил Президент. - Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю журналистам и другим: вы меня хорошо знаете, я никогда по указке и под давлением не принимал решения".





Что касается помилования конкретных людей, то это, подчеркнул Александр Лукашенко, были его решения, на то были разные причины. "Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может в отличие от того, как они тут бойко бродили по проспектам. Всякое бывает в жизни. Кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел, мозги повернулись у него. Он там вышел (в 2020 году - прим. ред.), чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет. Мы их отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь", - рассказал белорусский лидер.

Акт гуманизма и человеческого отношения беглые не оценили. Как тут оценишь, когда из рук выбили возможность пиариться и надежду на финансовую подпитку?

Он констатировал, что вместо того чтобы поблагодарить, оппоненты за рубежом наоборот не рады такому развитию событий. "Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Так им же американцы и другие говорят: ребята, а вы где были, какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет, т.е. правильно заметили, особенно журналисты: чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Так надо об этом открыто им говорить", - сказал Александр Лукашенко.

Президентские выборы часто называют экзаменом для власти. Сдавать его непросто. Однако люди всегда поймут и поддержат конструктивные предложения по развитию страны. Но разве можно поверить тем, кто просит для страны санкций и будущего погорячее?

"Я просто хочу, как всегда, им посоветовать: если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так "заботитесь" о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси располагают большим количеством подобных фактов, надо обо всем этом рассказать людям.

"Рассказать, что они там планируют, и привести конкретные факты. А так мы обычно вот так в кучу все соберем и сидим над "златом" чахнем. Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же куча материалов: "давай санкции" (лахушки, латушки и прочие), "давайте душить", "хай яны падохнуць" - у нас все это есть. Поэтому надо будет объясниться перед белорусами, почему они такую политику выстраивают накануне президентских выборов", - отметил белоруский лидер.

Президент также обратил внимание, что оппоненты за рубежом постоянно просят денег у различных структур на свою деятельность. Такие средства готовы выделять, но только под конкретные цели: "У Госдепартамента (США - прим. ред.), у поляков, других в Евросоюзе. Им вопрос: "Зачем?". - Мы будем в средствах массовой информации мочить Беларусь. Им говорят: "Так уже ж мочили. На это денег не будет, только на вооруженные действия на территории Беларуси".



"Я уже говорил: мы ждем. Даже можете нас не предупреждать, откуда вы зайдете и куда. Мы это хорошо знаем", - заявил в связи с этим Александр Лукашенко.



Он подчеркнул, что тем, кто за это выступает, надо будет перед народом Беларуси стать и это объяснить. "Если вы хотите, чтобы хоть как-то народ вас не то что поддержал, а понимал, чего вы хотите", - заметил белорусский лидер.

Тест политической системы и планы на пятилетку

Только на выборах свет клином не сошелся, хотя понятно, что это судьбоносное событие для государства. В политических баталиях важно не потерять страну. Экономическая линия была и остается главной в стратегии Президента.

Самое главное, на чем сделал акцент Президент, - это подготовка к предстоящей новой пятилетке: "Выборы выборами, мы их проводили не единожды. И эти проведем. Но надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 2026 года начинается новая пятилетка. Поэтому мы должны (я так полагаю) в начале будущего года провести очередное Всебелорусское народное собрание. Мы должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления нашего развития".

Уровень доходов и занятости населения Президент считает ключевым параметром

Кстати, в этой плоскости тоже сегодня хватает спекуляций. Злопыхатели подогревают аудиторию, мол, зреет и может лопнуть "экономический пузырь" - зарплаты растут как-то подозрительно.

"Тема занятости и заработных плат сильно муссируется в интернете", - привел еще один негативный пример Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси.

По поводу уровня доходов он пояснил, что рост идет в соответствии с прогнозными параметрами в рамках среднесрочной программы развития страны до 2025 года. "Мы там ничего не превышаем, никакой сенсации на самом деле тут нет, - подчеркнул Дмитрий Крутой. - Объемы производства, объемы экспорта и уровень доходов. Мы, невзирая на санкционное давление (практически половина отраслей белорусской экономики находится под теми или иными видами санкций), все прогнозные параметры выполняем".