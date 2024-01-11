3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Во Дворце Независимости обсудили совершенствование уголовного законодательства Беларуси
Быть ли в Беларуси амнистии? Какие принципы должны лежать в основе уголовной политики? И будут ли дорабатывать уголовный закон?
Важные правовые вопросы сегодня в фокусе внимания Президента. Во Дворце Независимости обсудили совершенствование уголовного законодательства. Одна из актуальных тем - предполагаемая амнистия. Государство дает возможность досрочно освободиться от отбывания наказания тем, кто встал на путь исправления. К такому акту милосердия в стране прибегают в преддверии важных праздников. Впереди 80-летие со дня освобождения Беларуси от фашизма, и это повод вновь обратиться к этой теме. Позиция Президента - амнистия должна иметь отличия с учетом особенности важной даты. Более пристально предстоит посмотреть на осужденных женщин, детей, ряд других категорий.
"Надо подойти к вопросу амнистии нетрадиционно", - отметил Александр Лукашенко.
Глава государства поручил министру внутренних дел Ивану Кубракову обратить внимание "на недостатки предыдущих амнистий, чтобы их не повторить". "Понятно, что в парламенте законопроект [об амнистии] также обсудят, проанализируют со всех сторон. Тем более работать предстоит новому составу - людям со свежим взглядом, идеями. Но надо учитывать и криминогенную ситуацию в обществе", - пояснил Президент.
Принцип, которому в этих и других вопросах предстоит следовать неукоснительно: наказание должно соответствовать тяжести преступления. Всю уголовную политику нужно подчинить принципам соразмерности, убежден Александр Лукашенко. По поручению Президента проведен анализ ряда статей Уголовного кодекса, их применение на практике. Отдельные вызывают дискуссии до сих пор. А потому уголовное законодательство предстоит совершенствовать и далее.
Конкретно, по-народному скажу: надо быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде. Для белоруса само появление в суде - это уже тяжелое наказание перед обществом, для большинства белорусов. Поэтому надо очень аккуратно к этому подходить - привлечению через судебные органы к ответственности. Должен сказать, что из 40 с лишним тысяч мест, которые мы имеем, по вашей информации, в соответствующих местах заполнена только половина, и все время этот процент уменьшается. Это хорошая тенденция. Нужно внимательно посмотреть на то, какие дела и в отношении кого доходят до рассмотрения в суде, и в этом плане пересмотреть законодательство. Нам, думаю, предстоит очень большая работа в этом плане. Надо перелопачивать Уголовный, может быть, даже и другие кодексы. Тем более что ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений. Поэтому надо на это идти. В то же время надо обращать больше внимания на занятость населения. Если даже мы идем на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать, он обязательно должен трудоустроиться. Важная роль органов власти на местах в части того, чтобы это требование неукоснительно выполнялось. Это работа, которую порой соответствующие органы делать не хотят, а надо. У нас немало людей неработающих. А некоторые стонут, что им два десятка людей на предприятии не хватает. На уровне государства не единожды обсуждались и принимались решения по обеспечению занятости населения. Однако в некоторых регионах остаются проблемные вопросы. Но воз и ныне там на отдельных территориях. К обсуждению вопросов занятости и трудоустройства населения предстоит вернуться и еще раз серьезно проанализировать имеющиеся проблемы. Я хочу, чтобы меня услышали соответствующие руководители районов и городов (они-то точно там знают, кто у них работает, а кто нет). Если люди будут заняты, у нас еще на порядок меньше будет преступлений.
Глава государства уверен: при вынесении решения о наказании нужно учитывать личность обвиняемого. А подход должен быть индивидуальным. Нынешняя редакция Уголовного кодекса не всегда дает такую возможность. По итогам совещания председатель Верховного суда сообщил, что ряд статей Уголовного кодекса пересмотрят (будет введено альтернативное лишению свободы наказание). В ближайшее время создадут специальную рабочую группу, которая займется смягчением санкций отдельных статей кодекса.
Что касается амнистии, Президент поддержал предложения МВД. Особенное внимание обратят на несовершеннолетних детей, привлеченных к уголовной ответственности, а также женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, многодетных матерей. Министр уточнил: осужденных по статьям "терроризм" и "экстремизм" амнистия не коснется.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ