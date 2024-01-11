Во Дворце Независимости обсудили совершенствование уголовного законодательства Беларуси

Конкретно, по-народному скажу: надо быть более осторожными при вынесении наказаний, особенно в суде. Для белоруса само появление в суде - это уже тяжелое наказание перед обществом, для большинства белорусов. Поэтому надо очень аккуратно к этому подходить - привлечению через судебные органы к ответственности. Должен сказать, что из 40 с лишним тысяч мест, которые мы имеем, по вашей информации, в соответствующих местах заполнена только половина, и все время этот процент уменьшается. Это хорошая тенденция. Нужно внимательно посмотреть на то, какие дела и в отношении кого доходят до рассмотрения в суде, и в этом плане пересмотреть законодательство. Нам, думаю, предстоит очень большая работа в этом плане. Надо перелопачивать Уголовный, может быть, даже и другие кодексы. Тем более что ситуация в стране характеризуется нормально в плане правонарушений. Поэтому надо на это идти. В то же время надо обращать больше внимания на занятость населения. Если даже мы идем на амнистию, помиловали человека, он обязательно должен работать, он обязательно должен трудоустроиться. Важная роль органов власти на местах в части того, чтобы это требование неукоснительно выполнялось. Это работа, которую порой соответствующие органы делать не хотят, а надо. У нас немало людей неработающих. А некоторые стонут, что им два десятка людей на предприятии не хватает. На уровне государства не единожды обсуждались и принимались решения по обеспечению занятости населения. Однако в некоторых регионах остаются проблемные вопросы. Но воз и ныне там на отдельных территориях. К обсуждению вопросов занятости и трудоустройства населения предстоит вернуться и еще раз серьезно проанализировать имеющиеся проблемы. Я хочу, чтобы меня услышали соответствующие руководители районов и городов (они-то точно там знают, кто у них работает, а кто нет). Если люди будут заняты, у нас еще на порядок меньше будет преступлений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь