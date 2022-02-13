Во Дворце Независимости приняли трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, российского сенатора Александра Карелина

Пока одни предпочитают существовать за счет других, посвятив жизнь разрушению, этот человек после головокружительной спортивной карьеры продолжает созидать на благо своей родины. Его закалке и трудолюбию позавидовал бы каждый. Во Дворце Независимости на неделе принимали большого гостя - трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, российского сенатора Александра Карелина.

Он лучший среди атлетов мира XX столетия. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение 13 лет не проигравший ни одной схватки. Именитый чемпион сейчас активно занимается просветительской деятельностью. Его "монреальский проект", который посвящен 45-летию победы сборной СССР по классической борьбе на Олимпийских играх в Монреале, - это своеобразный поединок с забвением.

По депутатской линии Карелин активно занимается продвижением нашей техники в Россию. Именно поэтому сенатор посетил предприятие "Бобруйскагромаш", где пообщался с трудовым коллективом и, конечно, посмотрел новинки. Еще рассказал о своих проектах и инициативах, связанных с популяризацией здорового образа жизни.