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Во Дворце Независимости проходит встреча Президента с премьером Государственного совета КНР
В эти минуты проходит встреча Президента с премьером Государственного совета КНР. Беларусь и Китай схожи в оценках нынешней международной напряженности и выступают за формирование справедливой архитектуры глобальной безопасности. Официальный визит Ли Цяна в нашу страну позволяет обсудить весь спектр вопросов и продолжить работу над практическим наполнением установленных отношений.
По итогам прошлого года Минск и Пекин наторговали на 8,5 млрд долларов. И это лишь начало -в активной разработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов на 3 млрд долларов. При этом экономический фундамент крепко основан и на политике всепогодной дружбы двух стран.
Так, Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу 4 июля этого года в Астане на полях саммита ШОС. Также Первый в прошлом году дважды посетил Поднебесную с визитом.
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