Во Дворце Независимости проходит встреча Президента с премьером Государственного совета КНР

В эти минуты проходит встреча Президента с премьером Государственного совета КНР. Беларусь и Китай схожи в оценках нынешней международной напряженности и выступают за формирование справедливой архитектуры глобальной безопасности. Официальный визит Ли Цяна в нашу страну позволяет обсудить весь спектр вопросов и продолжить работу над практическим наполнением установленных отношений.

По итогам прошлого года Минск и Пекин наторговали на 8,5 млрд долларов. И это лишь начало -в активной разработке с китайскими партнерами 15 новых инвестпроектов на 3 млрд долларов. При этом экономический фундамент крепко основан и на политике всепогодной дружбы двух стран.

