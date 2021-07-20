Во Дворце Независимости прошло большое совещание Президента Беларуси с дипломатами

Во Дворце Независимости собрались белорусы из десятков государств. Те, кто представляет нашу страну на внешнем контуре. Подобные встречи с Президентом проводятся регулярно, сегодня же случай особый. Время расставить выгодные для нашей страны дипломатические приоритеты, учитывая ключевые аспекты. Это и последствия мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и цветной блицкриг 2020 года под руководством внешних сил.

Беларуси нужны дипломаты-практики, которые не боятся отстаивать честь нашей страны. Президент поручил дать реальную оценку вклада послов в развитие отношений с другими странами. Главное результат - внешняя торговля - задача номер один. Секторальные и другие санкции против Беларуси эффекта не дают, но заставляют усиленно работать, что делает реальный сектор экономики еще более устойчивым. В поисках новых поводов для экономического давления наши соседи и вовсе уверенно переходят красные линии здравого смысла. Последний пример - ситуация с беженцами. Кто виноват в том, что люди из разрушенных насаждением демократии стран бегут в Европу? Все ответы в большом материале Андрея Кривошеева.

Корректировка внешней стратегии Беларуси

Раз в 3-4 года официальный Минск собирает всех своих послов номинально для "учебы". Но это лишь протокольная формальность, фигура речи. На самом деле именно с такой периодичностью Беларусь корректирует свой внешнеполитический и внешнеэкономический курс.

События 2020 и текущего года, откровенная агрессия с Запада против Беларуси, пандемия и новый передел мира сделали нынешнюю встречу стратегической. Именно она определит географию наших интересов в мире на ближайшие лет 5-10. И именно отсюда абсолютная откровенность Президента, собранность правительства и Администрации, внутренняя мобилизация дипломатического корпуса. Время выбрало их.

Полчаса до встречи с лидером. Во Дворце Независимости нет даже намека на дипломатический раут. Послы в кулуарах обсуждают тактику борьбы за национальные интересы. Делятся удачным опытом. Азия - удалось пробить поставку крупной партии техники, прием, сработавший в Индии вопреки пандемии, тут же проговаривается для Вьетнама и Пакистана.

Дальняя дуга внешней экономики Беларуси

За прошлый год Индия - это 700 миллионов долларов товарооборота. Рекорд вопреки катаклизмам. Совместная фармацевтика, образование под ключ, сельское хозяйство.

Восточнее - Япония. Страна восходящего солнца проводит самую "тихую" и чрезвычайную Олимпиаду в истории. За репутацию спортивной Беларуси поборются наши атлеты, посольство поддерживает, но сражается за экспорт. Здесь поставки льна, продовольствия, топливных пеллет и дефицитных пиломатериалов. На Окинаве возвели полностью белорусские деревянные коттеджи - в стране традиций они произвели фурор.

Латинская Америка во многом похожа на наш регион. США, по сути, вернулись к доктрине Монро вековой давности. Переворотами, убийствами и наемниками душат любую независимость и экономическую самостоятельность. Самозванец Гуайдо в Венесуэле, попытка майдана на Кубе, убийство президента и без пяти минут интервенция на Гаити. Работать очень сложно, но контракты по нефтянке и калийным удобрениям удалось отстоять. Чуть спадают ограничения по пандемии - белорусский экспорт первым восполняет отложенный спрос.





Передел мира уже, увы, неизбежен. Но дальняя дуга союзников и партнеров Беларуси - это главный сегодня резерв нашего экспорта и опора в мировой политике. С этим убеждением дипломаты поднимаются в зал.

Речь Президента с первых секунд принципиальна, откровенна и эмоциональна. Никаких дипломатических пируэтов. 2020 год пандемии, кризисов, национального эгоизма и конфликтов. Беларусь хлебнула весь коктейль технологий до дна. Цветной блицкриг на выборах, раскачка беспорядков на улице, теперь экономическое удушение и индивидуальный террор. Агрессию с Запада ждали и готовились, но недооценили размах, силу удара и предательства вчерашних "добрых соседей". Первый из фундаментальных уроков.

Дипломатические кадры Беларуси - жесткие оценки

Как сработал дипкорпус в момент блицкрига? Очевидно, слабее своих возможностей и тех, кто держал удар внутри Беларуси. Не хватило аналитики о планах стран пребывания. Те усыпили бдительность и позволили расслабиться. За редким исключением у послов не было прямых контактов с элитой принимающих стран. Кто-то и вовсе предал или решил затаиться.

Сила воли и преданность стране определяются не на банкетах и дипломатических раутах. Они познаются в бою. Беларуси выпал шанс проверить на деле своих дипломатов. Поплыли и дезертировали единицы, многие тихо ушли в экономику, не многие проявили характер и возвысили голос в защиту страны.

Новая география дипломатического присутствия Беларуси в мире

Беларусь уже начала пересматривать свое дипломатическое присутствие в мире. Минус там, где нет экспорта и инвестиций, где режимы позволяют себе хамство или проявляют агрессию. Плюс там, где есть реальный экономический интерес, есть деньги, и их не ограничивают ультиматумами и надменными поучениями.

Как иллюстрация слов Президента - карликовые страны Прибалтики. Устроили варварство с нашим флагом, отрезали себя от белорусских грузов и электроэнергии. Эстония чудит с послом. Политических связей уже нет. Экономические либо пробивают себе дорогу сами без Вильнюса, Риги и Таллина, либо разоряются. Что мы потеряли?

Другое дело - богатейший регион Персидского залива и исламского Магриба. Полезные ископаемые, оборонная промышленность, АПК, строительство в Минске под ключ целых кварталов. Еще медицина, образование, туризм. Ни одного даже не грубого, а не неделикатного слова в адрес Беларуси. Чего ждут наши экспортеры? Когда за руку приведут на сегодня опустевшие рынки? Сергей Терентьев - наш посол в Египте, Омане и Судане - объясняет правила игры.

Еще штрих в картину мира. Наивно полагать, что младоевропейцы Польша и Прибалтика одумаются завтра или послезавтра. Их готовят как таран для России, а это игра вдолгую. Еще и поэтому Беларуси нужна такая же долгая и умная игра на дальних, но близких по духу и этике рынках.

Яркий пример того, как можно работать на далеком географически, но близком по духу благодаря личным контактам Президента рынке Китая. Инвестиции, технологии космического уровня - от искусственного интеллекта и 5G до зеленой энергетики и транспорта. Недавно подписан революционный по льготам указ о поддержке индустриального парка, в Поднебесной - режим максимального расположения к белорусским товарам. Минск и Пекин политически и экономически выходят из пандемии окрепшими. На зависть многим в Евросоюзе, кто ставил на падение и Китая, и Беларуси.

Кодекс чести белорусского дипломата

Главное требование Президента - наши люди не должны почувствовать на себе агрессию Запада и санкции. Дипломатам, которые на внешнем периметре - лицо страны, пора прекратить оправдываться, а где надо - по-мужски отстаивать интересы Беларуси. Например, как в ситуации с нападением на государственный флаг в Латвии, где провокацией кукловодил мелкий клерк из американского посольства руками мэра Риги.

Современный фашизм по отношению к беженцам

Яркий пример уже современного неонацизма - отношение к беженцам. Сначала в натовской коалиции уничтожили половину Северной Африки, Афганистан и подожгли Ближний Восток. Потом в Германию пригласили людей, потерявших кров и надежду, рассчитывая на новых рабов-гастарбайтеров. Далее, осознав, что не "переварят" в национальном котле все культуры Африки и Востока, опомнились и отгородились стенами. А теперь еще Беларусь виновата, что не финансирует их безопасность.

Литва пошла дальше всех, полностью повторив намедни практику СС и "лесных братьев-карателей". Мало того что для беженцев построили настоящие концлагеря, мало что пытали голодом и травили газом за малейшее неповиновение, последний случай на границе - это уже откровенный садизм.

Литва. Провокация этнического и религиозного террора

Литовский режим и его наемники рассчитывают запугать беженцев и отвадить от Евросоюза террором. Но каждое действие имеет отложенный эффект. В открытых чатах Ирака, Афганистана, Сирии и Ливии уже обсуждается, как Литва ответит за пытки и издевательства над мусульманскими женщинами и детьми. Это информационная бомба. Мужчины в этих странах воюют десятками лет: если мстить за женщин в Прибалтику приедут они - жди не просто миграционной, а террористической войны. Франция с таким уже столкнулась.

Только что взорвался афганский котел. Американцы бежали, Талибан наступает. Лишь первая волна беженцев в ЕС из Средней Азии, бывших боевиков, оценивается в 30 000 человек. Прибалтика и Польша готовы к этому?





Будет ли Беларусь снова содержать безопасность рубежей Евросоюза за счет своего бюджета? Нет, эти ресурсы пойдут в наш реальный сектор, чтобы компенсировать ущерб от санкций. Замена комплектующих уже ведется для МАЗа, БелАЗа, моторного на базе "Великого камня" под российские и китайские технологии. Вопрос лишь в скорости достижения технологического суверенитета.

Бизнес Евросоюза и Украины против санкций и агрессии

Как реагирует европейский бизнес на безумие своих политиков? За прагматизм говорят цифры. За полгода - лучшее положительное сальдо по товарообороту со странами ЕС за 8 лет, рост белорусского экспорта на треть. Это тот самый Евросоюз, что бряцает санкциями. Бизнес голосует долларами и евро за нормальные отношения с Беларусью.

Ровно та же картина с местами невменяемым украинским режимом. Одной рукой хватаются за санкции, чтобы угодить Брюсселю, другой наращивают торговлю с Минском. Одним законом запрещают себе покупать белорусскую электроэнергию, а спустя неделю просят помощи с ее дополнительными поставками из-за аварий и стихии. Безумная политика на грани катастрофы.

Новые контуры и содержание внешней политики и экономики

Интересно, как реагирует правительство и МИД на откровенные и жесткие оценки Президента. Критику принимают, выводы по кадрам, причем не только дипломатическим, будут сделаны. Мужской разговор, но иначе на войне не бывает, нужно знать, с какими надежными и профессиональными людьми Беларусь войдет в новую эпоху регионального противостояния.

Выдержат ли они? Смогут ли работать на упреждение кризисов? Инициативно. Если хотите, эта учеба послов - еще и мотивация на ближайшие годы. Вызов, который принят суверенной страной.

Еще один итог сегодняшнего мозгового штурма. Оптимизация посольств будет работать и в сторону увеличения. Критерий один - экономический результат. Есть товарооборот, как с Китаем, Индией, арабским миром или Африкой, будут и дополнительные штаты сотрудников, и поддержка из Минска большим и пилотным проектам. Закрывая встречу, Президент предложил дипломатам сформулировать новые проекты и свое видение развития в регионе ответственности.

Опыт подсказывает, что именно из этой обратной связи с дипломатическим корпусом вырастет новая география и содержание белорусской внешней экономики и политики.