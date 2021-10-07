Во время встречи А. Лукашенко со спецпосланником Президента Венесуэлы речь шла о взаимной поддержке и курсе на развитие партнерства

Взаимная поддержка в условиях внешнего натиска и укрепление контактов в различных сферах. Минск и Каракас подтверждают курс на развитие партнерства. Об этом шла речь сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Президента Венесуэлы. Адан Чавес Фриас прибыл в нашу страну с насыщенной программой. Примечательно, что высокий гость - это старший брат Уго Чавеса, бывшего президента Венесуэлы, с которым Александр Лукашенко всегда поддерживал тесные дружеские связи. Во времена правления команданте отношения Минска и Каракаса были динамичными как никогда. Сегодня страны нацелены вернуться к былому партнерству.