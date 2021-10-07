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Во время встречи А. Лукашенко со спецпосланником Президента Венесуэлы речь шла о взаимной поддержке и курсе на развитие партнерства
Взаимная поддержка в условиях внешнего натиска и укрепление контактов в различных сферах. Минск и Каракас подтверждают курс на развитие партнерства. Об этом шла речь сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился со спецпосланником Президента Венесуэлы. Адан Чавес Фриас прибыл в нашу страну с насыщенной программой. Примечательно, что высокий гость - это старший брат Уго Чавеса, бывшего президента Венесуэлы, с которым Александр Лукашенко всегда поддерживал тесные дружеские связи. Во времена правления команданте отношения Минска и Каракаса были динамичными как никогда. Сегодня страны нацелены вернуться к былому партнерству.
Противодействие санкционным мерам
После во Дворце Независимости состоялось еще одно мероприятие - работаэкономики в условиях западных санкций.Это главная тема разговора Президента ужес правительством. Учитывая, что оголтелый шантаж ограничениями затрагивает предприятия, где работают десятки тысяч человек, Александр Лукашенко держит ситуацию на контроле. Важно сделать все, чтобы простые работники и их семьи не страдали из-за беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Против Беларуси развязана настоящая гибридная война, цель - удушить национальную экономику и устранить прямых конкурентов.
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