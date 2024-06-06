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Военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации обсудили секретари советов безопасности стран ОДКБ

Военно-политическую обстановку в зоне ответственности организации обсудили секретари совбезов стран ОДКБ. Заседание проходит в Казахстане в Алматы.

В мероприятии принимает участие и госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Сперва участники общались в узком составе, а уже потом встреча прошла в расширенном. Особое внимание было уделено проекту целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Проект документа был одобрен членами Комитета секретарей совбезов. А далее он будет представлен на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ. На рассмотрении и ряд документов, которые ранее здесь обсуждали министры обороны стран участниц альянса.

Комитет секретарей советов безопасности - консультативный и исполнительный орган ОДКБ по вопросам координации взаимодействия в области обеспечения их национальной безопасности. Заседания проходят каждый год наряду с заседаниями Совета министров иностранных дел и Совета министров обороны накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств и правительств.

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