Вольфович: Беларусь делает все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно быстрее прекратился

Беларусь делает все возможное, чтобы конфликт в Украине прекратился. В Москве накануне прошел Международный форум ОДКБ. Обсуждались важные вопросы: от милитаризации Европы до масштабных учений НАТО в Польше.

Несмотря на то, что Евросоюз сегодня высказывает весьма агрессивные заявления в адрес нашей страны (так, генсек НАТО заявил, что Европа готова к войне с Россией и, если понадобится, будет наносить удары по Кольскому полуострову, Калининграду, Санкт-Петербургу, Черному морю и даже Беларуси), наша страна не поддается на провокации и всегда придерживается миролюбивой политики и готова на диалог. Мы не поддаемся провокациям и не дадим втянуть себя в украинский конфликт. При этом оставаясь союзниками России.

"Беларусь предпринимала и будет предпринимать усилия для того, чтобы установился мир в нашем регионе, чтобы прекратился конфликт между Россией и Украиной как можно быстрее. Мы за это ратуем, мы об этом говорим, говорит наш Президент. И не просто говорим, мы предпринимаем практические шаги для этого и делаем все возможное", - сказал Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Он выразил надежду, что проходящие сейчас в Абу-Даби переговоры принесут положительную динамику.