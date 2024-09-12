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Вольфович об обеспечении безопасности предстоящих президентских выборов: Необходимо быть сплоченными

политика, выборы, Александр Вольфович
Фото БЕЛТА

Информационное давление на население Беларуси наращивается. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече со слушателями и профессорско-преподавательским составом Академии управления при Президенте Республики Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении Александр Вольфович сфокусировался на актуальных вопросах обеспечения национальной безопасности, непростой ситуации, которая складывается сегодня вокруг нашей страны. "Несмотря на то что вы трудитесь в различных отраслях народного хозяйства, занимаетесь педагогической деятельностью, укрепление национальной безопасности во многом зависит от каждого из вас", - подчеркнул он.

Государственный секретарь Совета безопасности напомнил известную истину: войны выигрывают не армии, войны выигрывают народы. А поэтому, какой бы эффективной ни была военная организация государства, необходимо быть сплоченными и готовыми противостоять любой агрессии.

Кроме того, Александр Вольфович коснулся вопросов государственного и военного управления, рассказал о совершенствовании нормативной правовой базы в сфере безопасности. Особое внимание уделил обеспечению безопасности предстоящих президентских выборов.

"Мы знаем, что на Западе тоже готовятся к нашей электоральной кампании. В среде беглых продолжается выработка единой стратегии действий. Звучат призывы к консолидации так называемых демсил, дискредитации президентских выборов, усилению санкционного давления на нашу страну. Наращивается также информационное давление на население Беларуси, - отметил государственный секретарь Совета безопасности. - Все это лишний раз свидетельствует о равнодушии беглых к нашему будущему, будущему наших детей, ведь желать худшего своему народу может только человек, далекий от него. И люди давно это поняли. А силовой блок, в свою очередь, сделает все необходимое для нейтрализации таких вызовов и угроз и обеспечит безопасность наших граждан", - резюмировал Александр Вольфович.

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