Вольфович об обеспечении безопасности предстоящих президентских выборов: Необходимо быть сплоченными

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Информационное давление на население Беларуси наращивается. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович на встрече со слушателями и профессорско-преподавательским составом Академии управления при Президенте Республики Беларусь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем выступлении Александр Вольфович сфокусировался на актуальных вопросах обеспечения национальной безопасности, непростой ситуации, которая складывается сегодня вокруг нашей страны. "Несмотря на то что вы трудитесь в различных отраслях народного хозяйства, занимаетесь педагогической деятельностью, укрепление национальной безопасности во многом зависит от каждого из вас", - подчеркнул он.

Государственный секретарь Совета безопасности напомнил известную истину: войны выигрывают не армии, войны выигрывают народы. А поэтому, какой бы эффективной ни была военная организация государства, необходимо быть сплоченными и готовыми противостоять любой агрессии.

Кроме того, Александр Вольфович коснулся вопросов государственного и военного управления, рассказал о совершенствовании нормативной правовой базы в сфере безопасности. Особое внимание уделил обеспечению безопасности предстоящих президентских выборов.