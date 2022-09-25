Вольфович: Беларусь находится в регионе, который сегодня стал перекрестком интересов нескольких держав, а значит и риски возросли многократно

Беларусь находится в регионе, который сегодня стал перекрестком интересов нескольких держав, а значит и риски, связанные с сохранением самостоятельности в геополитике и территориальной целостности, возросли многократно. В том числе внесены изменения в концепцию национальной безопасности.

Об этом, а также о назревших изменениях в концепции национальной безопасности АТН поговорило с госсекретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Эксклюзив нашей программы.

"Задействовано научное, экспертное сообщество, поэтому мы подошли взвешенно, с научной точки зрения, изучили опыт лидирующих государств в мире: США, Германия, Великобритания. Изучен опыт постсоветского пространства, досконально изучили стратегию национальной безопасности России, - рассказал Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси. - Но наш документ не копирует ни один из документов стран-соседей. Он вобрал все новые положения, изменения, произошедшие в мире за 12 лет с учетом этой обстановки. Учтены все положения Конституции. Концепция нацбезопасности не может быть оторвана от Конституции.