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Вольфович: В Беларуси не видят никаких политических шагов Украины по урегулированию конфликта

Вольфович: В Беларуси не видят никаких политических шагов Украины по урегулированию конфликта

В Беларуси не видят никаких политических шагов Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает БелТА.

"Необходимо как можно скорее урегулировать кризис в Украине. И путь здесь один - только мирным путем, мирные переговоры. К сожалению, сегодня мы в Беларуси не видим позитивных шагов со стороны политического руководства Украины, видимо, которое выполняет указки Запада, прежде всего США, ведь американцы далеко, им абсолютно все равно, что происходит на территории Европы, что происходит в Украине, что гибнут люди, братья", - сказал Александр Вольфович.

"Это одно, наверное, из самых опасных реалий сегодняшнего дня. Надо поставить точку в этом военном конфликте", - подчеркнул он.

Фото: pixabay.com

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