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Вопросы белорусско-американского сотрудничества обсудили по телефону В. Макей и М. Помпео

Вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки дня обсудили сегодня в телефонном разговоре Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео. Затронули также тематику энергетической безопасности.
Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов посещал Беларусь в начале февраля и анонсировал скорый обмен послами.

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