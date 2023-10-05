Вопросы с подвохом: референдум в Польше напрямую затронет Беларусь

Параллельно с парламентскими выборами 15 октября в Польше пройдет еще и референдум, который напрямую затронет и белорусов. Каким образом? Сейчас расскажем.

Вопросы польского референдума сформулированы с определенным подтекстом. Причем он был добавлен уже после первоначального оглашения пунктов, что стало неожиданностью для оппонентов правящей партии "Право и справедливость".

ВОПРОС № 1.Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?

Разве кто-то захочет осознанно навредить согражданам потерей контроля над важными отраслями экономики? Нет! А за это фактически и выступает ПиС.

ВОПРОС № 2. Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?

ВОПРОС № 3. Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?

Кто-то в здравом уме желает работать дольше прежнего? Или, может, кто-то хочет целенаправленно быть ведомым, потерять свою национальную идентичность и слушаться какую-то Еврокомиссию, которая заставляет тебя принять и содержать нелегальных беженцев? Нет! А в этом и заключается предвыборная повестка ПиС.



ВОПРОС № 4. Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польской Республики с Республикой Беларусь?

И, наконец, изменена очередность последних двух вопросов. После ответа на третий вопрос в голове остается осознание важности, негодование и стремление защищаться от потока навязанных ЕС мигрантов. ПиС тут же предлагает ответ - барьер на границе с Беларусью.



Право на репрессии



"Право и справедливость" собирается пойти на третий, рекордный победный круг. Но опрос центра "Ибрис" показывает, что оппозиционные партии во главе с "Гражданской платформой" обходят ПиС в рейтинге. Потому правящая партия прибегла к решительным действиям.

Была создана комиссия по так называемому российскому влиянию. Благодаря этому обвинить в госизмене теперь можно любого неугодного. К тому же отсчет инквизиция ПиС начнет с 2007 года, когда у власти были оппоненты правящей "Права и справедливости". В ответ Дональд Туск, в случае победы его партии на выборах, обещает отдать под суд всех - от президента Анджея Дуды до главы Нацбанка.

Дружить по-польски



Еще одна уловка двуликой ПиС - видимая смена курса с личной выгоды на якобы народные интересы.Правительство педантично разжигает все большую ненависть поляков к украинцам, чье дешевое зерно чуть не поставило на колени польских фермеров. Правящая партия поспешила дистанцироваться от Киева и стать чуть ли не заядлым противником Украины, заявив о прекращении поставок вооружения.

Играют и на польской идентичности. Варшава требует от Киева извинений за Волынскую резню. А героизированного в парламенте Канады украинского нациста СС из дивизии Галичина она требует экстрадировать.

Все упорнее ПиС напоминает об ущербе, нанесенном Польше Германией во время Второй мировой войны. А требует ни много ни мало - 1,3 трлн долларов репараций. Заодно счет решили выставить и освободившей их России. Благо, кампания по раздуванию русофобских настроений среди простого местного населения проходит удачно. Карту внешнего врага в образе России "Право и справедливость" разыгрывает с шулерской ловкостью.

А под прикрытием обороны от страшного агрессора - страны-соседки Беларуси - стягивают к нашей границе реальные войска.

Польша готова взять насебя совместную ответственность заформирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним изключевых звеньев постимперской Европы. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

За ПиС, как известно, выступают США. За время правления "Права и справедливости" Польша превратилась в ключевого союзника Штатов в Европе. Брюссель жерассчитываетна победу польской оппозиции и готов этому посодействовать, утверждает ряд СМИ.

Не секрет, что самый простой способ выиграть выборы - запугать народ, а потом дать понять, кто может его спасти. Команда Качиньского начала реализовывать беспрецедентные закупки современного вооружения - так называемые оборонные расходы в бытность ПиС выросли в 4 раза. Минобороны Польши заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей. Численность Вооруженных сил Польши уже составляет 175 тыс., 10 тыс. из которых стоят у белорусских рубежей.