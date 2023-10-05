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Вопросы с подвохом: референдум в Польше напрямую затронет Беларусь
Параллельно с парламентскими выборами 15 октября в Польше пройдет еще и референдум, который напрямую затронет и белорусов. Каким образом? Сейчас расскажем.
Вопросы польского референдума сформулированы с определенным подтекстом. Причем он был добавлен уже после первоначального оглашения пунктов, что стало неожиданностью для оппонентов правящей партии "Право и справедливость".
ВОПРОС № 1.Поддерживаете ли вы продажу государственного имущества иностранным субъектам, что приводит к потере контроля полек и поляков над стратегическими секторами экономики?
Разве кто-то захочет осознанно навредить согражданам потерей контроля над важными отраслями экономики? Нет! А за это фактически и выступает ПиС.
ВОПРОС № 2. Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, включая восстановление пенсионного возраста, повышенного до 67 лет для женщин и мужчин?
ВОПРОС № 3. Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, навязанным европейской бюрократией?
Кто-то в здравом уме желает работать дольше прежнего? Или, может, кто-то хочет целенаправленно быть ведомым, потерять свою национальную идентичность и слушаться какую-то Еврокомиссию, которая заставляет тебя принять и содержать нелегальных беженцев? Нет! А в этом и заключается предвыборная повестка ПиС.
ВОПРОС № 4. Поддерживаете ли вы ликвидацию барьера на границе Польской Республики с Республикой Беларусь?
И, наконец, изменена очередность последних двух вопросов. После ответа на третий вопрос в голове остается осознание важности, негодование и стремление защищаться от потока навязанных ЕС мигрантов. ПиС тут же предлагает ответ - барьер на границе с Беларусью.
Право на репрессии
"Право и справедливость" собирается пойти на третий, рекордный победный круг. Но опрос центра "Ибрис" показывает, что оппозиционные партии во главе с "Гражданской платформой" обходят ПиС в рейтинге. Потому правящая партия прибегла к решительным действиям.
Была создана комиссия по так называемому российскому влиянию. Благодаря этому обвинить в госизмене теперь можно любого неугодного. К тому же отсчет инквизиция ПиС начнет с 2007 года, когда у власти были оппоненты правящей "Права и справедливости". В ответ Дональд Туск, в случае победы его партии на выборах, обещает отдать под суд всех - от президента Анджея Дуды до главы Нацбанка.
Дружить по-польски
Еще одна уловка двуликой ПиС - видимая смена курса с личной выгоды на якобы народные интересы.Правительство педантично разжигает все большую ненависть поляков к украинцам, чье дешевое зерно чуть не поставило на колени польских фермеров. Правящая партия поспешила дистанцироваться от Киева и стать чуть ли не заядлым противником Украины, заявив о прекращении поставок вооружения.
Играют и на польской идентичности. Варшава требует от Киева извинений за Волынскую резню. А героизированного в парламенте Канады украинского нациста СС из дивизии Галичина она требует экстрадировать.
Все упорнее ПиС напоминает об ущербе, нанесенном Польше Германией во время Второй мировой войны. А требует ни много ни мало - 1,3 трлн долларов репараций. Заодно счет решили выставить и освободившей их России. Благо, кампания по раздуванию русофобских настроений среди простого местного населения проходит удачно. Карту внешнего врага в образе России "Право и справедливость" разыгрывает с шулерской ловкостью.
А под прикрытием обороны от страшного агрессора - страны-соседки Беларуси - стягивают к нашей границе реальные войска.
Польша готова взять насебя совместную ответственность заформирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним изключевых звеньев постимперской Европы.
За ПиС, как известно, выступают США. За время правления "Права и справедливости" Польша превратилась в ключевого союзника Штатов в Европе. Брюссель жерассчитываетна победу польской оппозиции и готов этому посодействовать, утверждает ряд СМИ.
Не секрет, что самый простой способ выиграть выборы - запугать народ, а потом дать понять, кто может его спасти. Команда Качиньского начала реализовывать беспрецедентные закупки современного вооружения - так называемые оборонные расходы в бытность ПиС выросли в 4 раза. Минобороны Польши заключает миллиардные контракты с США и Южной Кореей. Численность Вооруженных сил Польши уже составляет 175 тыс., 10 тыс. из которых стоят у белорусских рубежей.
Почему польской элите выгодно выставлять Беларусь в качестве агрессора? К чему приведет обострение внутренней борьбы в самой Польше? Какие новые стены выстроят у границ Беларуси? Что скрывается за амбициями польских политиков? Ответы на эти и многие другие вопросы - в ток-шоу "Речь Посполитая IV. Реванш".
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