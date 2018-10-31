Вопросы стабильности и спокойствия в регионе и мире обсуждают в Минске

Обсуждать сложные вопросы архитектуры безопасности в регионе и мире в Минск приехали более ста авторитетных политиков: главы государств и правительств, министры иностранных дел ряда европейских стран, руководители международных организаций и эксперты. В открытии международного форума и дискуссионной сессии "Отношения Восток - Запад" примет участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Во Дворце Независимости, где пройдет основная дискуссия, уже работает наш обозреватель Наталья Бреус.

Хочу сказать, что впечатляет не столько количество участников, сколько уровень представительства на этом форуме. Это главы государств, как вы знаете, приехал президент Армении, премьеры Молдовы, Сербии, министры иностранных дел Польши, Македонии, Словении, Монголии, Генеральный Секретарь ОБСЕ, еврокомиссар Хан. Это далеко не полный список топовых персон. Но вот что уже не удивляет, так это то, что о безопасности говорят именно на минской площадке.

Все чаще белорусская столица становится платформой, где удобно высказывать разные точки зрения. Выбор Минска - это, по сути, признание мировым сообществом вклада Беларуси в укрепление стабильности и спокойствия в регионе. Усилия по содействию миру оценили. А ведь в таком формате вопросы безопасности раньше обсуждали в крупных геополитических центрах, например, в Вашингтоне, Пекине, Вене, Нью-Дели. Эксперты во всем мире говорят о том, что живем в непростое время. Потеряно доверие. Чего не было, пожалуй, со времен холодной войны. Это не пессимизм, а скорее, реальный взгляд на происходящее на планете. Нужен диалог. Чем Беларусь всячески способствует. Кстати, если говорить о доверии, то и с Запада, и с Востока с доверием относятся к нашей стране. Уважение вызывает позиция официального Минска. Она в простом: как бы ни было трудно, какие бы противоречия ни существовали между странами, нужно отбросить все и договариваться. На это обращали внимание участники форума.

Мюнхенская конференция по безопасности - один из наиболее авторитетных форумов по этой теме - проводится ежегодно, начиная с 1963 года. Изначально она была площадкой для неформального общения военных и лидеров стран НАТО. Со временем форум начал привлекать больше внимания представителей политических и военных кругов других стран. Начиная с 2009, проходят встречи основной группы Мюнхенской конференции. Это продолжение разговора. И во многом именно на таких встречах задают тон последующей дискуссии. Традиционно фокусом внимания основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проводится встреча.

Минская посвящена взаимоотношениям по линии Восток - Запад, также энергетической и транснациональной безопасности и минскому процессу. С большой долей вероятности будет затронут и экономический аспект - все-таки усиливается в последнее время санкционная риторика. Не дает расслабиться мировому сообществу гонка вооружений, локальные конфликты в странах постсоветского пространства. Это Украина, карабахский конфликт. Сирийская тематика остается актуальной. Словом, все, что влияет на мировую архитектуру безопасности.