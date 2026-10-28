"Восстанавливать - наша миссия": как будет строиться агрогородок белорусского типа в Азербайджане

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Беларусь и Азербайджан реализуют совместные проекты, включая строительство завода по производству компонентов для лифтов и восстановление населенного пункта в Агдамском районе. Об этом рассказал директор РУП "Белниипградостроительства" Александр Хижняк в "Актуальном интервью".

Он отметил значение недавнего визита главы Палаты представителей в Азербайджан. "Чем этот визит был примечателен? Одна его сторона - это посещение Агдамского промпарка. И открытие в этом парке инвестиционного белорусско-азербайджанского проекта - строительство завода по производству компонентов для лифта. Второй аспект - это договоренности наших уважаемых глав государств о строительстве населенного пункта - агрогородка в Агдамском районе", - сообщил Александр Хижняк.

По его словам, речь идет о полностью разрушенном селе. "Этот населенный пункт - Гызыл-Кенгерли - разрушен полностью. Там нет ничего. Полтора года эту территорию разминировали, она была достаточно серьезно заминирована. И сегодня это будет одно из сел с белорусским колоритом, с особенностью, с изюминкой. Как говорит наш уважаемый Президент Александр Григорьевич Лукашенко, это будет агрогородок белорусского типа на азербайджанской земле", - подчеркнул директор.

quote Мы, как известно, всегда помогаем восстанавливать. Это, наверное, наша страновая миссия - не только строить, но и восстанавливать. Александр Хижняк

Уже разработан генеральный план населенного пункта. "Он утвержден на высоком уровне в Азербайджане. Завершается разработка проекта агрогородка: жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, школа, сад, объекты, которые будут являться местами приложения труда. Там запроектирована возможность для размещения молочно-товарной фермы, птицефабрики, тепличного комплекса и соответствующей инфраструктуры", - рассказал он.

"И примечательно то, что во всем этом процессе участвуют наши белорусские организации: предприятие "Белниипградостроительства", которое я возглавляю, это и ОАО "Институт Белгоспроект", и наш строительный холдинг "Белстройцентр". В партнерстве с азербайджанскими коллегами сегодня фактически завершается экспертиза строительного проекта, и дальше совместно с азербайджанской стороной Республика Беларусь будет возводить там порядка 288 индивидуальных домов, 12 блокированных домов и объекты социальной инфраструктуры", - заключил Александр Хижняк.