Восточный экономический форум - 2022: на пути к многополярному миру

Мы тоже очень обеспокоены по поводу продовольственной безопасности. Но у нас в общем ситуация управляема. Проблема есть, но нет кризисной ситуации. Благодаря поддержке Российской Федерации. Мы не только в рамках Евразийского экономического союза, но и в двустороннем формате очень интенсивно общались, и мы поднимали вопросы. Я должен сказать, что впечатлен той оперативностью, как и Владимир Владимирович, и Михаил Владимирович (Мишустин) реагировали на те вопросы и просьбы, которые были подняты с армянской стороны. Действительно, это очень важное партнерство. Я не уверен, что все жители Армении знают об этих нюансах, несмотря на то, что мы об этом постоянно говорим, но это действительно очень важно.

НиколПашинян, премьер-министр Армении