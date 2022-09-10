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Восточный экономический форум - 2022: на пути к многополярному миру
Мир больше не будет однополярным. Все! Сейчас время построения нового многополярного мира. Именно под этой темой во Владивостоке прошел Восточный экономический форум. Более 7 тысяч участников из 68 стран. Сотни новых сделок. Среди участников форума и представители деловых кругов Беларуси. О новых горизонтах торгово-экономического взаимодействия расскажет Мария Петрашко.
"На пути к многополярному миру" - в последнее время это девиз многих двусторонних встреч на высшем уровне, форумов и дискуссий политологов. Необратимые изменения продолжают происходить в мире. И все мы замечаем появление новых центров силы.
Не обошла стороной эта тема и недавний Восточный экономический форум, и события, последовавшие после него. Впрочем, среди основных посылов - не просто отсутствие гарантий со стороны европейских партнеров, а их неспособность повлиять на текущие процессы, и ожесточенность конкурентной борьбы за мировые ресурсы.
На самом деле идет диктат. Эта воля навязывается ЕС. Вопрос зачем, зачем это Вашингтону? Да потому, что Европа в широком смысле слова стала огромной проблемой для Вашингтона. Потому что стала конкурентом для США.
Впрочем, у каждого правительства есть выбор. Служить своему народу, не пренебрегая логикой, или же чужим интересам.
Ответственность за невозможность поставок газа, ответственность за то, что работает с грехом пополам только одна турбина, лежит целиком и полностью на тех странах, которые ввели санкции.
За ширмой "евроатлантического единства" весь мир наблюдает жертвоприношение ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов: в расход идут не просто уровень жизни, промышленного единства, но и человеческие жизни. Так, под предлогом спасения Африки от голода западные политики решали собственные вопросы…
Всемирный обман с зерном
Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, грубо кинули, надули. И не только нас, но и беднейшие страны под предлогом обеспечения их интересов. Но это же очевидная вещь. Вы посмотрите отчеты: 80 судов, а два корабля только в беднейшие страны пошли, все остальное - в европейские страны. Ну что это такое?
О том, что паника вокруг зерна: "Это болтовня, не больше!" - давно предупреждал и Александр Лукашенко. И если с зерном все ясно, то удобрения тоже востребованы во всем мире. И раз одни партнеры не гарантируют стабильность перевалки грузов, это повод оперативно найти других. Минску, как всегда, это удалось.
От Приморья до ленинградских портов, но впереди развитие особенно выгодного - Северного морского пути! На него большие планы не только у крупных инвесторов России, но и у Беларуси. Ведь ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает 100 млн долларов. Только за последние полгода этот объем увеличился на 23 % - закрепить успех заинтересованы все.
Новые вызовы связаны с необходимостью большего развития транспортных магистралей, восточного полигона, Северного морского пути. Новые возможности связаны с более интенсивной работой с дружественными странами.
Стоит отметить, что на кону многомиллиардные задачи. После введения санкций в адрес Беларуси, Минск заинтересован в переориентации товарных потоков на общую сумму в $16 млрд с рынков недружественных стран. Как скоро получится удовлетворить запрос на рынках дружественных государств, спросили у президента Российского союза промышленников и предпринимателей.
Возникновение новых центров силы - для некоторых стало триггером к поиску новых векторов сотрудничества. Например, тех, кого не убрали экономически. Не подкупили стратегически. Решили расшатать изнутри. Но тезис "санкции - пора новых возможностей" видят теперь не только в рамках Союзного государства Беларуси и России, но и ближайшие партнеры по Евразийскому экономическому союзу.
Мы тоже очень обеспокоены по поводу продовольственной безопасности. Но у нас в общем ситуация управляема. Проблема есть, но нет кризисной ситуации. Благодаря поддержке Российской Федерации. Мы не только в рамках Евразийского экономического союза, но и в двустороннем формате очень интенсивно общались, и мы поднимали вопросы. Я должен сказать, что впечатлен той оперативностью, как и Владимир Владимирович, и Михаил Владимирович (Мишустин) реагировали на те вопросы и просьбы, которые были подняты с армянской стороны. Действительно, это очень важное партнерство. Я не уверен, что все жители Армении знают об этих нюансах, несмотря на то, что мы об этом постоянно говорим, но это действительно очень важно.
Так может действительно, и до расширения Союзного государства рукой подать? Так уж продиктовано историей: в период передела мира приходится либо служить более сильным, либо кооперироваться в новые союзы, а насколько они взаимовыгодны, зависит от каждого участника процесса.
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