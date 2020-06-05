Возможности для расширения сотрудничества Минска и Будапешта обсудили во Дворце Независимости

Беларусь и Венгрия намерены подняться на новую ступень в развитии отношений. Этому будет способствовать официальный визит премьер-министра Венгрии в нашу страну. Сегодня Александр Лукашенко провел переговоры с Виктором Орбаном во Дворце Независимости. Это первый визит такого уровня после продолжительной паузы, вызванной пандемией. О его высокой планке говорит статус гостя: в своей стране Виктор Орбан - ключевая политическая фигура.





Беларусь - Венгрия: точки соприкосновения

Отношениям Минска и Будапешта - без малого три десятка лет. У стран немало точек соприкосновения. Но достигнутый уровень контактов недостаточно высок, согласились лидеры. И в политике, и в экономике партнеры нацелены укреплять двусторонние связи. Лидеры обоюдно заявили о несомненных перспективах сотрудничества и возможности поддержать тот подъем в отношениях, который наметился в последние годы. Александр Лукашенко особо отметил важность возвращения к формату личного общения между европейскими странами.

Беларусь - ЕС: укрепление сотрудничества

Венгрия - близкий для нас партнер в ЕС, а Беларусь заинтересована в укреплении отношений европейской и евразийской интеграций. Отношения официального Минска с объединенной Европой на подъеме, и в этом также личная заслуга Виктора Орбана, заметил Президент. Страны сближает сходство политических взглядов первых лиц. Личная встреча - это возможность сверить позиции по многим аспектам региональной и мировой повестки, активизировать экономические связи.

Виктор Орбан, Премьер-министр Венгрии:

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Мы убедились, что наши страны намного ближе друг к другу, чем нам это казалось. Мы поддерживаем развитие инициативы "Восточного партнерства", участником которой Беларусь является. Но мы говорим именно о партнерстве! Строить отношения при имеющихся санкциях невозможно. Наступило время отменить санкции в отношении Беларуси. После пандемии начнется новое сотрудничество в экономике. И думаю, что евразийская и европейская интеграции будут взаимно интересны друг другу. С нашей стороны мы открыли кредитную линию на 40 миллионов евро, которая будет финансировать крупные белорусско-венгерские проекты. Кроме того, мы настроены на тесное сотрудничество в области атомной энергетики. Мы тоже строим свою атомную станцию. И в этой сфере, как и Беларусь, отвергаем любое дискриминационное давление".