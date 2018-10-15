Возобновление политического диалога между ЕС и восточными партнерами обсуждают в Люксембурге

Возможности возобновления политического диалога между ЕС и восточными партнерами обсуждают в эти минуты в Люксембурге. Участие во встрече глав МИД принимает и Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Председательствует на переговорах Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.