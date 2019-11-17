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Впервые белорусы голосуют в Мадриде

Менее чем через в посольстве откроется избирательный участок. С нами на связи третий секретарь посольства Беларуси в Испании (по телефону).

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