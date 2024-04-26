"Время выбрало нас" - Александр Лукашенко дал напутственные слова делегатам ВНС

Всебелорусское собрание в новом конституционном статусе - это новая страница в истории суверенной Беларуси.

Народное вече в разные периоды доказывало свою состоятельность и буквально спасало страну. Принятие коллективных решений, когда в разговоре участвует Президент и представители различных слоев нашего общества - этот формат и сегодня актуален для Беларуси. Об экономике на обновленном ВНС говорили не так много. Буквально накануне у Президента состоялся ряд тематических совещаний. Все сопутствующие вопросы подробно рассмотрены - от АПК, промышленности до финансовой сферы.

Центральными же в повестке нынешнего Всебелорусского народного собрания были два документа. Они касаются обеспечения нашей безопасности - это Концепция нацбезопасности и Военная доктрина. Документы абсолютно прозрачные. Детали по поручению главы государства задолго до ВНС пошли в народ. Их обсуждала вся страна на местах в трудовых коллективах. В концепции и доктрине четко сформулированы возможные угрозы, пути их отражения, наши союзнические обязательства. Мы, как это всегда подчеркивает глава государства, не собираемся становиться для кого-то прямой угрозой или воевать, но всегда должны быть готовы защитить свой народ и страну, а случае чего нанести противнику неприемлемый удар - вот и вся суть нашей оборонительной доктрины. Подробности в сюжете Илоны Красутской.

24.04.24 - красивая дата для исторического события. И новый слоган: "Время выбрало нас". Поначалу непривычно. Девиз "За сильную и процветающую Беларусь" не одну пятилетку был на слуху и в оформлении Дворца Республики. Но тоже символично - всему свое время. Без реформ и потрясений, посоветовавшись с людьми, пришли к новому формату политического устройства.

Всебелорусское народное уже конституционное собрание приняло важнейшие для страны решения. И они обязательны к исполнению. Голос каждого делегата решающий - от топ-чиновников до тружеников села и совсем молодых ребят, которым есть у кого поучиться.

Теперь ВНС утверждает основные документы. Все, что касается экономического развития, безопасности страны. Собрание получило исключительные полномочия блокировать решения любого органа или должностного лица, тем самым становясь защитой от любых процессов, идущих вразрез с интересами государства. Делегаты ВНС будут избирать судей Конституционного и Верховного судов, членов Центральной избирательной комиссии. И если вдруг что - введение чрезвычайного или военного положения. Эти решения тоже за ВНС. В том числе признание легитимности выборов.

Запомните: вы всегда должны держать свое слово, вы не должны никого бояться. Если вы чувствуете и понимаете, что выступившие только что или я до этого в чем-то не правы, вы должны об этом говорить. В этом суть народного вече. В этом суть всего того, во имя чего мы собрались. Только вы помните: вы должны быть настоящими, поступать так, чтобы вас нигде и никто не мог покритиковать. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент также упредил возможную критику со стороны оппонентов, что на ВНС собрались исключительно его сторонники: "Да, здесь собрались "лукашисты", врагов здесь нет и не будет!"

Получилось без сенсаций. На пост председателя ВНС единогласно избран Александр Лукашенко. Ну и хорошо. Он опытный политик, который всегда доказывал (особенно в самые тяжелые моменты нашей истории), что с ним надежно, что бы ни приписывали, начиная от фейков про здоровье, невиданных активов за рубежом и так далее. Впереди президентские выборы. Понятно, что качать будут всячески. Инфооружие, как и в 2020 году, выйдет на первый план.

Не выстояли бы мы тогда- натовские "ястребы" были бы уже под Смоленском. И украинская тема стала бы нашей реальностью. Но мы оказались сильнее и сплоченнее. Помните, я их предупреждал, что мы очень любим свою небольшую, компактную страну. Мы ее очень‑очень любим, а "любимую не отдают". Мы их предупреждали. Ну, мы и не отдали. И поверьте, не отдадим, какие бы усилия они не предпринимали. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Президент максимально, насколько это допустимо, всегда делится с обществом информацией относительно возможных или предотвращенных угроз. Не чтобы не запугать, а чтобы люди владели реальной ситуацией. Некогда наши граждане, а сегодня из рядов беглых открыто заявляют: не прочь повторить в Беларуси "Крокус" или захватить часть территории страны.

Не знаю, почему выбрали Кобринский район, много об этом они говорят: "Вот Кобринский район захватить". Но он же не на самой границе, есть же ближе к границе, нет, Кобринский. "Захватим, объявим власть, обратимся в НАТО, введем войска". Конечно, странно, никто этого не допустит. Но воевать, совершать интервенцию они сами (западные заказчики. - Прим. ред.) не хотят. Они вперед запустят "дэмакратычныя сілы", которые будут Беларусь "освобождать от диктатуры". Там от "демократии" ничего не осталось, это предатели и бандиты. Второй шеренгой будут идти войска НАТО. Мы это прекрасно понимаем. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Возрастающая роль Китая, очаги накала на планете, будущее без будущего для Украины, если не начать переговоры прямо сейчас - прозвучал геополитический расклад от Президента. Конечно, образ врагов Минска и Москвы по-прежнему в тренде. Запад рассматривает восточноевропейский регион как театр военных действий. Отсюда вся активность Североатлантического альянса, постоянные тренировки и учения.

В Вильнюсе, Варшаве, Киеве, других столицах и регионах западных государств по примеру гитлеровской Германии формируются марионеточные структуры, задействованные в проектах по свержению действующей власти. При успешной реализации планов предполагается их использование в качестве оккупационной администрации для управления территорией и населением нашей страны. На их финансирование американскими, немецкими, польскими и некоторыми другими фондами (всего их более 65), выступающими в качестве прокладок иностранных спецслужб, только в этом году выделяется свыше 60 млн долларов. Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси

Как отметил председатель КГБ, средства используются на содержание подрывных центров, планирование и реализацию информационно-психологических операций в отношении руководства и населения Республики Беларусь, организацию кибератак на важнейшие объекты инфраструктуры, министерства и ведомства, вербовку и организацию работы экстремистских и террористических групп внутри нашей страны и незаконных вооруженных формирований, действующих в сопредельных нам Польше, Литве и Украине.

Впереди 2025 год. Пойдет ли Лукашенко на следующие президентские выборы? Этот вопрос журналисты неоднократно адресовали Первому. Такая настойчивость, потому что не был получен конкретный ответ. Но в контексте добавившихся полномочий и статуса ВНС, кажется, суть ясна.

Президент подчеркнул, что при принятии окончательного решения он в первую очередь будет ориентироваться на мнение народа: "Если они решат, что я должен идти, - я пойду. И если люди решат, что будет другой (не банально, я это искренне говорю), я соглашусь. Если меня не изберут, я буду довольствоваться тем, что я был первым Президентом и 30 лет вроде работал как-то".

Заместителем Александра Лукашенко на ВНС стал Александр Косинец, уже экс-помощник Президента. Человек тоже опытный, врач, в свое время был вице-премьером, возглавлял Администрацию Президента. Сформирован и состав Президиума. Много знакомых лиц, и это тоже к лучшему. Выработалось доверие. Это люди, зарекомендовавшие себя на разных должностях.

Вы видите, что практически единогласное одобрение и выбор Президента на должность председателя ВНС. Это говорит о высоком доверии к Президенту нашей страны и той политике, которая проводится в Беларуси. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Безопасность и оборона суверенитета - ключевые задачи для Главнокомандующего и силовиков. А вот известный президентский тезис - "обеспечьте экономику" - это за каждым из нас. В Год качества задача с особым смыслом.

Давайте честно признаем: мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас! Да, санкции рост сдержали. Да, без них, то есть в обнимку с теми, кто их ввел против нас, с Западом и Америкой, был шанс разбогатеть. Но не у всех. Исключительно у считанных белорусов. Мы же делали все, чтобы не допустить расслоения общества, чрезмерного расслоения на бедных и богатых. Пусть не каждый это понимает, не все принимают, но мы делали то, что обещали народу. И мы это сделали! Как умели и как могли. И пусть после нас сделают лучше другие! Зная, как никто другой, геополитические риски, соизмеряя наши географические, ресурсные возможности с теми усилиями, которые мы вместе приложили, я горд нашими достижениями. Спасибо вам всем, кто в 90‑е выводил страну из кризиса, отводя ее от пропасти. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Работа на результат: максимальная отдача каждого на своем рабочем месте, вера в себя и свою страну, ее будущее. Сейчас как никогда нужна сплоченность. Мы знаем: любая ошибка может дорого стоить.