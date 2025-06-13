Всемирный банк улучшил показатели для Беларуси

Всемирный банк значительно улучшил прогноз по ВВП Беларуси на 2025-й. Еще в прошлом году банк прогнозировал рост на 1,2 %, сейчас же подъем экономики ожидают на уровне 2,2 %. Об этом стало известно после опубликования нового доклада организации. Таким образом, Всемирный банк прибавил 1 % к ожидаемому росту. Кроме того, лучше стал прогноз по 2026 году: если ранее прогнозировали плюс 0,8 %, то сейчас свыше процента. Положительная динамика сохранится и в 2027-м.