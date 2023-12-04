От назначения посла в Китай до стратегии взаимодействия на 2024 год - новые планы Беларуси и КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Китае с рабочим визитом второй раз за год и четырнадцатый раз за все время. Дипломатическим отношениям двух стран более 30 лет. Их статус в 2016 году достиг наивысшей точки всестороннего партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Доверительное политическое взаимодействие дополняют рекордные показатели торговли. В 2022 году между Беларусью и Китаем был достигнут исторический максимум товарооборота - почти 6 млрд долларов. Белорусский экспорт в Китай вырос на 77 %. Об итогах 2023 года говорить пока рано, однако товарооборот уже вплотную подошел к отметке в 5,8 млрд долларов. Результатом взаимодействия двух стран стало и множество громких проектов: от производства автомобилей до биотехнологий.

Итогами визита Президента Беларуси в КНР весной этого года стало заключение большого пакета двусторонних документов. Подписано 27 межправительственных, межведомственных и межрегиональных соглашений, около 8 коммерческих контрактов в промышленной и сельскохозяйственной деятельности. Экономический эффект оценивается более чем в 3,5 млрд долларов.

Беларусь была, есть и будет надежным партнером Китая. Об этом 4 декабря заявил Президент Беларуси на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином. Тематика на высшем уровне - вопросы торгово-экономического, инвестиционного, международного взаимодействия, а также гуманитарная повестка.







В Пекине и у Александра Лукашенко, и у белорусской делегации был насыщенный день. Переговоры глав государств длились около четырех часов, а после продолжились в правительстве на уровне вице-премьеров. О подробностях визита рассказала политический обозреватель АТН Илона Красутская.

Многие еще под впечатлением от речи Президента Беларуси на саммите в Дубае, ивот Лукашенко сразу оттуда летит с рабочим визитом в Китай. Первым делом переговоры с давним другом Си Цзиньпином. Кстати, его на климатическом саммите не было. И многие писали об этом в соцсетях, политизируя и фантазируя, как, впрочем, и о некой ссоре Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Так что графоманы-фрилансеры могут выдохнуть.

Предыдущие обстоятельные переговоры политиков состоялись в марте 2023 года, когда Александр Лукашенко находился в Китае с трехдневным государственным визитом. Об этом не мешало бы напомнить, потому что результаты тогда впечатлили.

Продуктивный диалог лидеров, насыщенная программа встреч с высшим руководством страны и крупным бизнесом дали договоренности на сумму, превышающую 3,5 млрд долларов. А каким шикарным был прием! Вся атрибутика визита высшего протокольного статуса. В Китае белорусского Президента действительно всегда ждут как самого дорогого гостя.







Свой предыдущий госвизит Александр Лукашенко назвал судьбоносным. Он задал динамику на весь год. Лидеры тогда подписали совместное заявление о дальнейшем развитии всепогодного и всестороннего партнерства между двумя странами. По следам за 8 месяцев было организовано более 120 взаимных визитов на самых разных уровнях. И все они связаны с производством и торгово-экономическими отношениями. Конечно, хорошо поработали правительства обеих стран. Но тот самый локомотив - давняя дружба между главами Беларуси и Китая. В Азии главное - доверие. И работают здесь только с теми, кто знает, что такое безупречная репутация.

Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Думаю, уже никого в Китае в этом не надо убеждать. Все это было на моих глазах в течение последних 30 лет и даже больше: в первый раз, как всегда говорю, я приехал в Китай, будучи депутатом парламента. Это более 30 лет, а нашей с Вами первой встрече в Минске, когда Вы были заместителем Председателя, уже, наверное, 30 лет точно будет. У нас большой опыт, мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали. Александр Лукашенко

"Мой большой друг, очень рад еще раз Вас видеть. В рамках Вашего государственного визита в Китай в конце февраля и начале марта этого года мы вышли на важные договоренности в пользу динамичного развития китайско-белорусских отношений. На каждом этапе у нас получаются новые договоренности, - отметил глава КНР. - В течение года укрепляется политическое взаимодоверие, международное взаимодействие. Налицо новые результаты сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и Путь".

Си Цзиньпин напомнил, что "Беларуси под сильным руководством ее Президента удалось преодолеть воздействие различных негативных факторов, сохранить социальную гармонию и стабильность, осуществить экономическое восстановление и рост, что заложило прочную основу для дальнейшего развития".

Для Китая сохранение стабильности и долгосрочного развития очень важно, и мы получили большие успехи в этой работе. В современном мире происходят титанические перемены, возникают новые риски и вызовы. Многое из происходящего для нас является неожиданным. Китайская сторона готова вместе с белорусскими партнерами укреплять стратегическое взаимодействие во имя создания Сообщества единой судьбы человечества. Си Цзиньпин





Идея в духе восточной философии - отсюда такая красивая формулировка. Инициативу выдвинул Председатель КНР. Ее суть в том, что будущее и судьба каждой нации и каждой страны тесно связаны, и мы должны держаться вместе, несмотря ни на что. А чтобы осуществить концепцию Сообщества единой судьбы человечества, все страны должны следовать по пути диалога и консультаций, а еще придерживаться пяти принципов мирного сосуществования. В частности, отказаться от всех форм менталитета времен холодной войны и сформировать общую новую концепцию безопасности. Очевидно, все это созвучно принципам и миролюбивым инициативам Беларуси.

"Я давно для себя сделал вывод, что "Пояс и Путь" - это, как Вы сказали, уже не концепция сегодня. Это уже практика. Реализуемая. И никто сегодня с этим не может спорить, и никто не может найти даже мелочь для того, чтобы подвергнуть критике. Самое главное, что целью Вы определили единую судьбу человечества. В отличие от западных стран, которые пытаются разрубить все на части, Вы поставили единую цель для всех. Кто может спорить с этим? Никто. Мир будет за это благодарен Великому Китаю", - сказал глава государства.

"Мы очень заинтересованы, чтобы Китай был мощной державой, чтобы Китай развивался. И в этом не только наш интерес - это интерес всей планеты, потому что здесь (в Китае. - Прим. ред.) живет огромное количество талантливых трудолюбивых людей", - добавил Александр Лукашенко.

Беларусь и Китай углубляют всестороннее сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Это значит упрощение торговых процедур, увеличение транзитных перевозок, в том числе по железнодорожному маршруту Китай - Европа и увеличение объемов двусторонней торговли.

Меня радует, что наряду с такими товарами, как калийные удобрения, сухое молоко, мясо, мы нашли новые ниши. Вот, например, рапсового масла мы поставили в Поднебесную на 190 млн долларов, лесоматериалов более чем на 100 млн долларов. В конце ноября с нашими партнерами из Восточно-Китайского педагогического университета подписали соглашение о создании при ВКПУ Центра изучения Беларуси, а при нашей академии - первого в Беларуси Центра изучения Китая. И буквально завтра мы проведем первое мероприятие. Валерий Мацель, завкафедрой экономической политики и государственного управления Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Даже достигнув существенного прогресса, страны не останавливаются. Постоянно разрабатываются новые проекты и договоренности. Буквально перед своим визитом Александр Лукашенко назначил нового посла в Китае, подписал указ, который закрепил правовую основу для развития торговли и инвестиций. Также подписан план развития взаимодействия на 2024 год, комплексная стратегия совместного промышленного сотрудничества и технологического развития. И это не предел.

"Когда я готовился к этому визиту и своих коллег допрашивал (речь о совещании с руководством правительства и Администрации Президента, на котором обсуждались в том числе вопросы развития белорусско-китайского сотрудничества. - Прим. ред.) о том, что надо сделать, что не движется, чтобы сказать Председателю об этом, мы не нашли ни одного вопроса, по которому бы не было движения. Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, - это скорость", - заявил глава белорусского государства.

"Время настолько спрессовано. И от нас (может, к счастью, может, к сожалению) эта спрессованность не зависит. Оно настолько спрессовано, что мы порой отстаем, не успеваем. Это не только Китай, Беларусь. Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине", - добавил Александр Лукашенко.





Общение главы государств продолжили и во время рабочего обеда. Все было очень изыскано и продумано до мелочей. В меню драники соседствовали с уткой по-пекински.

На встрече состоялся и обмен подарками между лидерами - это уже добрая традиция. Презенты, как всегда, подобраны очень точно, с душой и учетом личных предпочтений. Это очень важно в мировом протоколе.

Сразу после переговоров глав государств к обсуждению экономической повестки подключились вице-премьеры. Александр Лукашенко инициировал их встречу сразу в процессе личного общения с Си Цзиньпином. И лидер Китая охотно поддержал. В общем, сразу по горячим следам вице-премьеры претворяют поручения и договоренности лидеров.

"В первые дни весны этого года мы совершили исторический прорыв в развитии двусторонних отношений. В первые дни зимы, в День Конституции КНР, мы вновь обсуждаем приоритетные вопросы глобальной и двусторонней повестки. Товарищ Си Цзиньпин сегодня очень точно охарактеризовал суть наших отношений, сказав, что всепогодное сотрудничество - это решительная взаимная поддержка во всех областях", - заметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Александр Лукашенко в этот день посетил и Пекинский университет. Там у него состоялась встреча с секретарем партийного комитета этого вуза и по совместительству зампредом комиссии по международным делам Всекитайского собрания народных представителей Хао Пином. Пекинский университет - это самый престижный вуз страны. Там проходят обучение более 46 тыс. студентов, из которых 3 тыс. - иностранцы.

Мы действительно сегодня около четырех часов общались с Председателем, моим очень хорошим и давним другом. Мы одинаково оцениваем обстановку в мире и одинаково смотрим на мировые перспективы. После нашей встречи переговоры продолжаются в правительстве на уровне вице-премьеров. Все наши большие намерения, договоренности надо приземлить, перевести в конкретные проекты. По моему поручению и поручению Си Цзиньпина вице-премьеры как раз этим занимаются. Нам надо усиливать коммуникации между нашими народами. Сегодня особый акцент на этом сделал Председатель КНР - усиливать коммуникации среди молодежи, потому что за ними будущее. Александр Лукашенко





Глава белорусского государства упомянул о студенческом обмене и отметил, что не стоит замыкаться на биотехнологиях, надо налаживать сотрудничество в областях физики, химии, математики.



А затем Александр Лукашенко вышел на лед с командой Пекинского университета. Было не только видно, но и слышно, что эту встречу очень ждали. Итоговый счет - 6:1 в нашу пользу. Но главное, безусловно, не цифры на табло, а эмоции!



