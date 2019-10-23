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Встреча А. Лукашенко и президента Кубы проходит во Дворце Независимости

Встреча Александра Лукашенко и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля сегодня проходит в Минске.

Кубинский лидер прибыл на несколько дней с официальным визитом в нашу столицу. И уже по традиции переговорам во Дворце Независимости предшествовал торжественный церемониал во внутреннем дворе.

Переговоры проходят в узком и расширенном составах. На повестке дня международные отношения и дальнейшая совместная работа в экономике. Сегодня товарооборот Минска и Гаваны составляет примерно 17 миллионов долларов, причем 90 % - наш экспорт. Еще перед разговором двух лидеров наметились ключевые точки сотрудничества: промышленность, сельское хозяйство и даже информационные технологии.

Все подробности встречи Александра Лукашенко и лидера Острова свободы смотрите в следующих выпусках новостей.

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