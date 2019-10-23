3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Встреча А. Лукашенко и президента Кубы проходит во Дворце Независимости
Встреча Александра Лукашенко и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля сегодня проходит в Минске.
Кубинский лидер прибыл на несколько дней с официальным визитом в нашу столицу. И уже по традиции переговорам во Дворце Независимости предшествовал торжественный церемониал во внутреннем дворе.
Переговоры проходят в узком и расширенном составах. На повестке дня международные отношения и дальнейшая совместная работа в экономике. Сегодня товарооборот Минска и Гаваны составляет примерно 17 миллионов долларов, причем 90 % - наш экспорт. Еще перед разговором двух лидеров наметились ключевые точки сотрудничества: промышленность, сельское хозяйство и даже информационные технологии.
Все подробности встречи Александра Лукашенко и лидера Острова свободы смотрите в следующих выпусках новостей.
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов